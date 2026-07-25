Тарифні плани Київстару, Vodafone, lifecell: що вигідно підключити в серпні та яка ціна

Магазини Київстару, Vodafone, lifecell. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть підключити вигідні тарифні плани від популярних мобільних операторів. У серпні 2026 року компанії пропонуватимуть абонентам пакети послуг на різний гаманець. Ми розібралися, які з них стануть найкращим варіантом для клієнтів Київстару, Vodafone та lifecell.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які вигідні тарифні плани підключити в серпні.

Тарифний план від Київстару

Всього за 250 грн/міс. доступний пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага" для нових абонентів Домашнього Інтернету. Спеціальна ціни на перші три місяці обслуговування — 200 грн. За такі гроші клієнти мобільного оператора отримають:

Київстар ТБ;

20 ГБ трафіку (з них 8,1 ГБ у роумінгу);

1 200 хвилин на дзвінки по Україні;

безлім у мережі після закінчення пакетних хвилин;

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Додатково Київстар надає ознайомчий доступ до інтернет-трафіку на швидкості до 1 Гбіт/с протягом трьох місяців обслуговування, а також послуги "Тиждень довіри", "Домашній день" та "Зміна адреси".

Тарифний план від Vodafone

Одним із найвигідніших можна назвати пакет послуг Flexx GO за 350 грн/міс. Для клієнтів, які перенесуть мобільний номер у мережу, ціна знизиться до 280 грн/міс. Наповнення включає безліміт на 45 застосунків, 25 ГБ трафіку, 500 хвилин на розмови, безлім у мережі та 50 SMS.

"Діє акція "ХОТ" при купівлі нового номера Vodafone. У межах акції протягом 6 місяців (з моменту здійснення першого дзвінка) у тарифі надаються додаткові 500 хвилин для користування в Україні та в ЄС і 25 ГБ для використання в Україні", — уточнили на сайті компанії.

Тарифний план від lifecell

Для суттєвої економії на мобільному зв’язку варто зупинити вибір на одному з тарифних планів у лінійці "Лайфсет". За пакет М потрібно платити лише 175 грн/міс., натомість обсяг послуг не розчарує:

домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;

25 ГБ трафіку (з них 4 ГБ доступні для використання в ЄС);

lifecell TV;

1 300 хвилин на всі номери по Україні;

безлім у мережі після закінчення пакетних хвилин.

З додаткових переваг тарифного плану — фіксація вартості до кінця 2027 року. Тобто lifecell обіцяє не піднімати ціну за обслуговування, навіть якщо інші пропозиції будуть дорожчати з огляду на ринкові обставини.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти Київстару можуть заощадити 150 грн на тарифному плані. Потрібно підключити пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" та активувати Суперсилу "Економія". Вона передбачає зниження ціни до 300 грн/міс. замість 450 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, яка вигода доступна новим клієнтам Vodafone. Мобільний оператор забезпечує абонентів знижками на тарифні плани та додатковим обсягом послуг. Ми розібралися, що саме гарантується за нове обслуговування у 2026 році.