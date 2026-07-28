Тарифи в Україні: скільки коштуватиме куб газу для населення з 1 серпня 2026 року

Вартість газу в Україні з 1 серпня 2026 року. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

З 1 серпня для більшості споживачів газу нічого не зміниться — ціна на паливо залишиться такою ж, як і зараз. Клієнти ГК "Нафтогаз України" і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр, а це близько 98% усіх побутових споживачів.

Про те, скільки коштуватиме куб газу для населення з 1 серпня та коли можуть підвищити тарифи на блакитне паливо в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки коштуватиме газ для українців з 1 серпня 2026 року

У "Нафтогазі" повідомили, що тарифний план "Фіксований" офіційно продовжили до 30 квітня 2027 року. Це означає, що до цього часу підвищення вартості газу для побутових клієнтів, які користуються цим тарифом, не планується.

Умови тарифного плану "Фіксований". Фото: Скриншот/Нафтогаз

Змінити тариф можна лише за власним бажанням — якщо самостійно перейти на іншу пропозицію. Приєднатися до тарифу "Фіксований" можуть і нові клієнти компанії, обравши його під час оформлення заявки.

У компанії також нагадали, що оплачувати спожитий газ потрібно до 25 числа місяця, який настає після розрахункового.

Коли газ в Україні може подорожчати

Попри те, що найближчим часом ціна залишиться незмінною, у майбутньому тарифи все ж можуть переглянути.

За даними консультаційного центру для населення "ГазПравда", в оновленому меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом зазначено, що країна може почати поступово наближати тарифи на газ та електроенергію до ринкового рівня вже у 2027 році.

У МВФ пояснюють, що перехід до ринкових тарифів допоможе:

скоротити борги в галузі;

відновити енергетичну інфраструктуру;

зменшити приховані витрати держави на підтримку енергетичних компаній.

Проте перед будь-яким підвищенням держава має вдосконалити систему адресної допомоги, щоб соціально вразливі українці могли отримувати достатню компенсацію за комунальні послуги.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці, які користуються пільгами або житловою субсидією, можуть отримати компенсацію за газ лише в межах визначених державою норм. Для кожної категорії одержувачів встановлено свої ліміти.

Також Новини.LIVE розповідали, що після передачі повноважень із встановлення тарифів на воду місцевій владі громади самі визначають ціни на водопостачання та водовідведення. У багатьох містах нові тарифи вже запровадили, а з 1 серпня вони зростуть ще для частини українців.