Тарифи на воду в Україні: скільки платитимуть споживачі за кубометр з 1 липня

Тарифи на воду для населення. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В Україні зміняться тарифи на воду в низці населених пунктів. Про це офіційно повідомили деякі водоканали, хоча громадяни досі можуть брати участь в обговоренні та надавати свої пропозиції/зауваження. Закон дозволяє органам місцевого самоврядування затверджувати ціни без втручання регулятора.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки платитимуть українці за воду з 1 липня 2026 року.

Нові тарифи на воду в Україні

Згідно з законом №4777-ІХ, повноваження місцевої влади включають самостійне затвердження тарифів для водоканалів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), може перевіряти нові ціни, однак остаточне рішення — за органами місцевого самоврядування.

Деякі водоканали прийшли до висновку, що настав час підняти вартість обслуговування. З 1 липня 2026 року побутові споживачі платитимуть такі суми за кубометр:

Чернігівводоканал — 64,76 грн замість 70,7 грн (без ПДВ);

Черкасиводоканал — 47,26 грн замість 27,6 грн (без ПДВ);

Тернопільводоканал — 72,78 грн замість 36,7 грн (без ПДВ);

Рівнеоблводоканал — 57,04 грн замість 32,6 грн (без ПДВ);

Полтававодоканал — 84,9 грн замість 33,7 грн (з ПДВ);

Кременчукводоканал — 67,4 грн замість 31,8 грн (з ПДВ);

Вінницяоблводоканал — 81,07 грн замість 25,57 грн (з ПДВ).

Варто зазначити, що деякі оператори офіційно підтвердили нові тарифи, а частина — лише оголосила потенційні показники на етапі публічних слухань. Якщо будуть зауваження до запропонованих цін, вони ще можуть змінитися.

Однак малоймовірно, що вартість переглянуть у бік зменшення, адже всі водоканали наголошують на економічно необґрунтованій платі за споживання ресурсу. Поки зростають витрати на електроенергію, пальне, логістику, зарплати працівників і ремонти, тарифи на воду залишаються збитковими.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на газ для населення з 1 липня 2026 року. Ціна залишиться фіксованою — 7,96 грн за кубометр. Цю вартість ГК "Нафтогаз України" затвердив щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Також Новини.LIVE розповідали, які фінансові нововведення чекають українців з 1 липня. Зміни торкнуться житлових кредитів, ваучерів на купівлю нерухомості та перевірок роботодавців. Ми розібралися, яких правил доведеться дотримуватися нашим громадянам.