Тарифи на передачу електроенергії зростуть на 25% з 1 серпня: хто відчує зміни

Електрик ремонтує лінію електропередач, гроші в руках. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В Україні підготували підвищення тарифу на електрику, точніше — її передачу магістральними мережами "Укренерго". Зміни наберуть чинності 1 серпня 2026 року, торкнувшись постачальників і великих споживачів. Для населення суми у платіжках залишаться стабільними.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Нові тарифи на передачу електроенергії

На черговому засіданні у вівторок, 28 липня, регулятор ухвалив рішення підняти тарифи на передачу електроенергії магістральними мережами "Укренерго". З 1 серпня 2026 року набуде чинності така вартість послуг для великого бізнесу і постачальників:

для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) — 928,45 грн/МВт·год замість 742,91 грн;

для підприємств "зеленої" електрометалургії — 563,26 грн/МВт·год замість 378,49 грн;

складова на виконання спеціальних обов'язків із забезпечення збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел — 365,19 грн/МВт·год замість 360,34 грн.

Серед причин підняття вартості в НКРЕКП назвали коливання курсів валют (розрахунки з "зеленою" генерацією здійснюються в євро), загальне зменшення обсягу передачі електроенергії та лібералізацію прайскепів.

Чи зміняться тарифи на електрику для населення

Раніше ми розповідали, що Міжнародний валютний фонд радить Україні підвищити вартість комунальних послуг, зокрема газу та електроенергії. Це нібито допоможе скоротити борги енергокомпаній, зменшити витрати державного бюджету на підтримку сектору та фінансувати відновлення мереж в умовах війни.

Якщо до цього дійде, зміни наберуть чинності не раніше 2027 року. Спершу доведеться створити ефективну систему адресної допомоги громадянам, які потребують підтримки найбільше. Йдеться про соціально вразливі родини, доходи яких не дозволяють покривати витрати на комунальні послуги.

Водночас в Україні діє мораторій на підвищення вартості гарячої води, природного газу та централізованого опалення для населення. Тобто компаніям заборонили переглядати ціни до завершення воєнного стану і ще протягом шести місяців після його скасування.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з фінансами українців у серпні 2026 року. Соціальні стандарти залишаться без змін, тобто мінімальну зарплату, пенсії та прожитковий мінімум переглядати не будуть. Натомість комунальні послуги для деяких громадян подорожчають.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштуватиме кубометр газу для населення у серпні 2026 року. Більшість споживачів обслуговує компанія "Нафтогаз", яка зафіксувала вартість послуг до 30 квітня 2027-го. Тариф залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.