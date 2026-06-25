Субсидії на літо: що зробити до 1 липня, щоб отримати більше грошей

Як отримати субсидію за весь літній сезон. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Українці, які ще не оформили житлову субсидію на неопалювальний сезон, мають встигнути подати документи до 1 липня. У такому разі держава нарахує допомогу не лише з моменту звернення, а й "заднім числом" — починаючи з 1 травня.

Про те, хто може отримати субсидію "заднім числом" та що для цього потрібно встигнути зробити до 1 липня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області.

Хто може отримати субсидію "заднім числом" та що для цього потрібно зробити

Для більшості громадян, які вже отримували субсидію раніше, нічого додатково робити не потрібно. У таких випадках допомога на новий період зазвичай перепризначається автоматично.

Втім, є низка категорій українців, які мають повторно подати заяву та декларацію про доходи. Це стосується:

тих, хто звертається за субсидією вперше;

осіб, яким раніше відмовили у призначенні допомоги;

громадян, які винаймають житло за договором оренди;

сімей, у яких змінилися доходи, склад родини або майновий стан;

домогосподарств, де фактично проживає інша кількість людей, ніж зареєстровано;

власників житла, які оформлюють компенсацію на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;

власників помешкань, у яких раніше проживали внутрішньо переміщені особи, але вже змінили місце проживання.

Крім того, нову заяву потрібно подати й тим, у кого змінився перелік житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство.

Якщо заява та декларація про доходи будуть подані до початку липня, субсидію призначать із врахуванням усіх місяців, починаючи з травня.

Як розраховують розмір субсидії

Сума допомоги визначається індивідуально для кожної родини. Фактично субсидія покриває різницю між вартістю комунальних послуг у межах встановлених державою соціальних нормативів та тією сумою, яку сім’я повинна сплачувати самостійно.

Під час розрахунку фахівці спочатку визначають середньомісячний дохід родини та ділять його на кількість членів домогосподарства. Отриманий показник порівнюють із прожитковим мінімумом на одну особу, який наразі становить 3 209 гривень.

Після цього результат ділять навпіл і множать на 15% — це нормативна частка доходу, яку родина має витрачати на оплату житлово-комунальних послуг. Саме цей показник визначає обов’язковий платіж сім’ї. Решту витрат у межах соціальних нормативів компенсує держава.

Які доходи враховують під час розрахунку розміру субсидії на літо

Під час призначення субсидії враховуються практично всі основні доходи членів домогосподарства. До них належать:

пенсія;

заробітна плата;

доходи від підприємницької діяльності;

грошове забезпечення військовослужбовців;

стипендія (крім соціальних виплат дітям-сиротам);

соціальна допомога, зокрема виплати по безробіттю.

Для призначення субсидії на неопалювальний сезон аналізуються доходи родини за липень-грудень попереднього року. Якщо ж йдеться про субсидію на опалювальний сезон, тоді враховуються доходи за січень-червень поточного року.

У випадку оформлення компенсації на придбання скрапленого газу або пічного палива до уваги беруть доходи сім’ї за весь попередній календарний рік.

Для непрацюючих пенсіонерів діє окремий порядок. При розрахунку враховується розмір однієї пенсійної виплати: для літнього сезону — пенсія за березень поточного року, а для зимового — за серпень.

Раніше Новини.LIVE писали, що інвалідність через звичайне захворювання сама по собі не дає права на пільги на оплату комуналки. Натомість люди, які втратили працездатність внаслідок війни, незалежно від групи, можуть отримати 100% компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги.

Також Новини.LIVE розповідали, що коли оформлюється субсидія, враховуються доходи всіх людей, зареєстрованих за адресою заявника. Наприклад, пенсіонер може жити сам і отримувати невелику пенсію, але до розрахунку також можуть потрапити доходи дітей, які давно мешкають окремо. Через це можна втратити право на допомогу.