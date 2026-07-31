Статус УБД можуть скасувати: хто ризикує втратити всі пільги у серпні

Рахунки за комуналку, посвідчення УБД в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Статус учасника бойових дій надає військовослужбовцям і ветеранам право на широкий перелік соціальних гарантій — від знижок на оплату комунальних послуг до медичного забезпечення та пенсійних доплат. Водночас українське законодавство визначає випадки, коли такий статус може бути скасований, а разом із ним припиняється дія всіх передбачених державою пільг.

Про це розповіло видання "На пенсії", передають Новини.LIVE.

За яких умов можуть анулювати статус УБД

Порядок надання, а також позбавлення статусу учасника бойових дій визначений постановою Кабінету Міністрів України №203. Вона регулює процедуру щодо осіб, які виконували бойові або службові завдання із захисту України в умовах безпосереднього зіткнення з противником.

Законодавством передбачено кілька підстав для анулювання статусу УБД. До них належать:

вчинення умисного тяжкого чи особливо тяжкого злочину під час проходження військової служби або виконання бойового завдання;

встановлення факту подання неправдивих відомостей про особу чи її участь у бойових діях;

добровільна відмова від статусу на підставі особистої заяви.

Остаточне рішення ухвалює міжвідомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів України після перевірки всіх документів та матеріалів.

Які пільги припиняють діяти після втрати статусу

Після скасування статусу учасника бойових дій людина автоматично втрачає право на всі пільги та соціальні гарантії, які передбачені законодавством для цієї категорії громадян.

Зокрема, припиняється право на:

75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг;

безоплатне медичне забезпечення;

пільговий проїзд у громадському транспорті;

пільги та переваги під час працевлаштування;

безоплатне отримання окремих лікарських засобів;

надбавки й доплати до пенсій;

інші державні соціальні гарантії, встановлені для учасників бойових дій.

Таким чином, після анулювання статусу людина втрачає весь пакет державної підтримки, який надається власникам посвідчення УБД.

Чи можуть позбавити статусу після СЗЧ

Окремий порядок застосовується до військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство. У таких випадках статус учасника бойових дій також може бути анульований, що тягне за собою припинення всіх відповідних пільг.

Разом із тим закон передбачає можливість поновлення статусу. Якщо військовослужбовець після самовільного залишення частини повернувся до служби у визначеному законом порядку та виконав усі встановлені вимоги, статус УБД і пов'язані з ним соціальні гарантії можуть бути відновлені.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи залежить розмір пільги для УБД від доходів сім'ї. Знижка для військових монетизована і перераховується щомісяця на картку. Сума обчислюється відповідно умов проживання та обладнання помешкання пільговика.

Також Новини.LIVE писали, які суми на комуналку отримають УБД на картки у серпні. Компенсація нараховується в межах соціальних нормативів, встановлених державою. Кожну послугу обчислюють за окремою формулою.