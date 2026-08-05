Спірне родовище літію з колосальними запасами запрацювало: куди пішли перші поставки

Видобуток літієвого концентрату в Конго. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Китайська гірничодобувна компанія Zijin розпочала експорт літієвого концентрату з родовища Маноно в Демократичній Республіці Конго. Перші відвантаження стартували ще в червні. Поки що весь видобутий літій постачають до Китаю.

Про це повідомляє редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Що змінить початок експорту літієвого концентрату з Конго

Початок експорту означає, що Китай ще більше зміцнює свої позиції у видобутку критично важливих мінералів у Конго. Китайські компанії вже є одними з головних гравців у цьому секторі.

За словами одного з трейдерів, на проєкті вже виробили десятки тисяч тонн літієвого концентрату. Водночас значна частина вантажів ще перебуває в дорозі, тому до Китаю вони, ймовірно, прибудуть лише в жовтні.

Переробний завод на родовищі Маноно почав працювати у травні 2026 року — на місяць раніше, ніж планували. До кінця року компанія хоче запустити додаткові виробничі лінії, щоб швидше вийти на повну потужність.

Які потужності має родовище літію Маноно

Маноно вважається одним із найбільших у світі нерозроблених родовищ твердопородного літію. У Zijin очікують, що до кінця 2026 року отримають близько 30 тисяч тонн еквівалента карбонату літію. За проєктом підприємство зможе щороку:

переробляти до 5 млн тонн руди;

виробляти приблизно 1 млн тонн сподуменового концентрату.

За оцінкою, оприлюдненою на початку 2024 року, ресурси родовища Маноно можуть становити близько 669 млн тонн руди із середнім вмістом літію 1,61%.

Чому майбутнє родовища не таке однозначне

Навколо родовища тривають юридичні суперечки. Влада Конго раніше анулювала угоди з австралійською компанією AVZ Minerals, після чого частину ліцензії передали спільному підприємству Manono Lithium, створеному Zijin і державною компанією Cominiere.

KoBold Metals, яка підтримується США та має права на сусідню ділянку родовища, заявила, що не почне активний видобуток, доки не буде остаточно врегульовано всі судові спори.

Раніше стало відомо, що AVZ Minerals поновила судовий розгляд проти Демократичної Республіки Конго через суперечку щодо прав на розробку родовища Маноно.

Це питання поки що залишається невирішеним і може завадити планам каліфорнійської компанії KoBold Metals придбати частку AVZ Minerals у родовищі.

Спочатку AVZ мала ліцензію на розробку родовища Маноно. Але у 2023 році Міністерство гірничої промисловості ДР Конго її скасувало, пояснивши це тим, що проєкт розвивався надто повільно. Після цього права на розробку передали дочірній компанії китайської групи Zijin Mining.

Через це AVZ звернулася до міжнародного арбітражу, зокрема до Арбітражного суду Міжнародної торгової палати та Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID).

Згодом уряд США закликав сторони спробувати владнати конфлікт мирним шляхом. Після цього AVZ тимчасово призупинила розгляд справи в ICSID.

Раніше Новини.LIVE писали, що у червні Міністерство довкілля Панами заявило, що незалежна перевірка мідного рудника Cobre Panama компанії First Quantum Minerals не виявила серйозних порушень. Підприємство відповідало екологічним, правовим, податковим і виробничим нормам. Тому є ймовірність, що після тривалого простою видобуток там знову запрацює.

Також Новини.LIVE розповідали, що китайська CATL також планує повернутися до видобутку літію на родовищі Jianxiawo в провінції Цзянсі. Цей метал має велике значення для сучасних технологій: його використовують у батареях електромобілів, системах зберігання енергії та виробництві електроніки. Через активний розвиток цих галузей світовий попит на літій продовжує збільшуватися.