Спадщина в Україні: через яку помилку можна втратити все майно у 2026 році

Строки для оформлення спадщини в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Багато українців досі переконані, що під час воєнного стану строки для оформлення спадщини автоматично зупиняються. Однак це не так. Через таку помилку люди можуть втратити право на квартиру, будинок, земельну ділянку чи інше майно.

Про те, через який "міф" українці можуть втратити право на спадщину та як цього уникнути, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на статтю 1270 Цивільного кодексу України.

Скільки часу дають українцям на прийняття спадщини у 2026 році

За законом спадщина відкривається після смерті людини за місцем її останнього проживання. Якщо визначити його неможливо, враховується місце розташування майна або його основної частини.

Через війну держава спростила деякі процедури для спадкоємців. Наприклад, якщо спадкова справа виникла на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, подати заяву можна будь-якому нотаріусу на підконтрольній Україні території.

Втім, головне правило залишилося незмінним: спадкоємець має лише шість місяців з дня смерті родича, щоб заявити про свої права на спадщину.

При цьому поширена думка про автоматичне призупинення цього строку під час воєнного стану не відповідає чинним нормам законодавства. Ще у 2023 році Верховний Суд вказав, що норми урядової постанови про зупинення строків не можуть застосовуватися, оскільки суперечать Цивільному кодексу України.

Що робити українцям, які пропустили строки прийняття спадщини

Якщо шестимісячний термін пропущено, це не означає автоматичну втрату спадщини. Проте відновлювати свої права доведеться через суд. Він може надати додатковий час для прийняття спадщини лише за наявності поважних причин. Серед них:

тяжка хвороба;

тривале лікування;

відсутність інформації про заповіт;

проблеми з документами через війну;

важкий психологічний стан після втрати близької людини.

Українці, які перебувають за кордоном, також повинні дотримуватися встановлених строків. Подати заяву можна через українську консульську установу або іноземного нотаріуса з подальшим оформленням необхідних документів.

Хто не може втратити спадщину через пропущені строки

Відповідно до статті 1268 Цивільного кодексу України, якщо спадкоємець на момент смерті спадкодавця проживав разом із ним постійно, то він автоматично вважається таким, що прийняв спадщину. Виняток — коли протягом строку, визначеного законом, він офіційно подав заяву про відмову від неї.

Також спадщина вважається прийнятою малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами та особами з обмеженою цивільною дієздатністю. Проте закон передбачає окремі випадки, коли вони можуть відмовитися від спадщини:

Особа з обмеженою цивільною дієздатністю має право відмовитися від спадщини лише за наявності згоди свого піклувальника та органу опіки й піклування. Неповнолітній віком від 14 до 18 років може відмовитися від спадщини тільки за згодою батьків або усиновлювачів, піклувальника та органу опіки та піклування.

Якщо ж спадщина належить малолітній чи недієздатній людині, то її батьки, усиновлювачі або опікун можуть відмовитися від неї виключно після отримання дозволу від органу опіки та піклування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що чимало українців думають, що отримати спадщину від родичів можна без жодних витрат. Але це не завжди так. Усе залежить від ступеня спорідненості зі спадкодавцем.

Також Новини.LIVE розповідали, що після смерті родича часто виникає питання розподілу майна. Наприклад, хтось хоче залишити собі лише авто, а решту передати іншому спадкоємцю. Закон не дозволяє приймати спадщину частинами, але спосіб розібратись в такій ситуації все ж є.