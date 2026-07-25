Службове житло для військових: хто може отримати та як стати в чергу

Шеврон на військовій формі, ключі від квартири в руках. Фото: Reuters, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Для військовослужбовців питання забезпечення житлом залишається одним із найактуальніших. Від наявності квартири залежить не лише комфорт родини, а й можливість проходити службу без постійних переїздів та витрат на оренду. Водночас отримати службове житло можуть далеко не всі, а сама процедура передбачає низку обов'язкових умов.

Фахівці "Мережі права" розповіли, хто має право на службове житло та як стати на квартирний облік, передають Новини.LIVE.

Що таке службове житло

Службове житло — це квартира або інше житлове приміщення, яке держава надає військовослужбовцю на час проходження служби за місцем дислокації військової частини.

Таке житло не передається у приватну власність. Після звільнення зі служби або переведення до іншого гарнізону військовий, як правило, втрачає право ним користуватися.

Водночас законодавство передбачає й інші форми житлового забезпечення — надання житла для постійного проживання або виплату грошової компенсації.

Проте ці механізми застосовуються за окремих умов, зокрема після набуття необхідної вислуги років чи під час звільнення зі служби.

Хто може претендувати на службову квартиру

Право на службове житло не виникає автоматично. Насамперед військовослужбовець має відповідати визначеним критеріям.

Зокрема, претендувати на квартиру можуть ті, хто:

проходить військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації;

не має житла у власності за місцем проходження служби;

перебуває на квартирному обліку;

офіційно визнаний таким, що потребує поліпшення житлових умов.

Під час розгляду заяви житлова комісія оцінює не лише статус військовослужбовця, а й його фактичні житлові обставини.

Підставою для взяття на квартирний облік можуть бути проживання в гуртожитку, тривала оренда житла власним коштом, відсутність житла за місцем служби, проживання кількох сімей в одному помешканні або втрата житла через окупацію території. Усі ці обставини необхідно підтвердити документами.

Статус учасника бойових дій також може вплинути на черговість отримання житла. Однак сам по собі він не гарантує негайного надання квартири — для цього необхідно пройти процедуру постановки на квартирний облік.

Як стати на квартирну чергу

Процедура починається з подання рапорту командуванню військової частини із проханням поставити військовослужбовця на квартирний облік.

Після цього житлова комісія перевіряє документи та ухвалює рішення про включення до відповідного списку. Саме перебування в такій черзі визначає можливість отримання службової квартири або місця в гуртожитку.

До пакета документів зазвичай входять довідки про склад сім'ї, документи щодо житлових умов, інформація про відсутність житла у власності та інші підтвердження, передбачені законодавством.

Неповний пакет документів або помилки під час їх оформлення можуть суттєво затягнути розгляд заяви чи стати підставою для відмови.

Чи надають службове житло під час воєнного стану

Після початку повномасштабної війни навантаження на систему забезпечення військових житлом значно зросло. Через мобілізацію та переміщення особового складу кількість тих, хто потребує квартир, суттєво збільшилася, тоді як житловий фонд залишився обмеженим.

Через це першочергову увагу часто приділяють військовослужбовцям, які виконують бойові завдання, проходять службу поблизу лінії фронту або виховують дітей.

Попри це порядок отримання житла не змінився — право реалізується лише після постановки на квартирний облік та відповідно до черговості.

Коли можуть відмовити

Найпоширенішими причинами відмови у наданні службового житла є наявність власної квартири чи будинку за місцем служби, подання недостовірних відомостей або відсутність документально підтвердженої потреби в поліпшенні житлових умов.

Крім того, право користування службовою квартирою припиняється після звільнення зі служби, переведення до іншого гарнізону або отримання постійного житла.

На практиці значна частина відмов пов'язана саме з неточностями в документах. Зокрема, проблеми виникають через неповні відомості про членів сім'ї, відсутність необхідних довідок або непідтверджені дані щодо попереднього забезпечення житлом.

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