Скільки заробляють вчителі математики в Україні: мінімальні та середні доходи

Учень біля дошки, гроші в руках. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В Україні довгий час точаться дискусії стосовно підвищення зарплати вчителів. Найближче зростання запланували на 1 вересня 2026 року, хоча станом на серпень жодних законодавчих змін не затвердили. Ми розібралися, на яке грошове забезпечення варто розраховувати вчителям математики у школах.

Сайт Новини.LIVE розповідає про мінімальні та середні доходи вчителів математики в Україні.

Мінімальна зарплата вчителя математики

Посадові оклади педагогічних працівників у державних школах залежать не від предмету, а від присвоєного розряду за Єдиною тарифною сіткою. Для розрахунку мінімальної заробітної плати необхідно помножити свій коефіцієнт на суму 3 470 грн, а потім підвищити результат на 40%.

Додатково слід застосувати надбавку 5% за престижність праці (найнижчий показник) і доплату за роботу в несприятливих умовах 2 000 грн. Використавши ці складники, ми порахували, скільки мінімально виплачують вчителям математики станом на серпень 2026 року:

10 тарифний розряд — 11 883 грн;

11 тарифний розряд — 12 649 грн;

12 тарифний розряд — 13 413 грн;

13 тарифний розряд — 14 179 грн;

14 тарифний розряд — 14 943 грн.

Водночас слід зменшити суми на обов’язкові податки і збори, які стягують у державний бюджет. Йдеться про 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Тобто "на руки" вчителі математики отримують на 23% менше.

Яка середня зарплата вчителя математики

Згідно з інформацією на великому кадровому порталі, середня сума грошового забезпечення педагогів, які викладають у закладах освіти математику, перебуває на рівні 22 500 грн. Це показник у серпні 2026 року, вирахуваний на основі 227 відкритих вакансій.

Динаміка середньої зарплати вчителя математики в Україні. Фото: скриншот

До речі, в річному діапазоні середня зарплата виросла на 25%. Рівно 12 місяців тому, в серпні 2025-го, дохід вчителів математики становив близько 18 000 грн. Однак висхідна тенденція зупинилася у травні — вже три місяці підряд медіанний заробіток не змінюється.

Раніше Новини.LIVE писали, як оплачується класне керівництво в Україні. Для вчителів передбачили надбавку в розмірі 20-25% посадового окладу. Базою нарахування є заробітна плата відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з педагогів може отримати доплату в розмірі 10%, 15% або 20%. Грошове забезпечення збільшується для вчителів фізкультури зі спортивним званням. Наприклад, заслужений тренер або майстер спорту міжнародного класу.