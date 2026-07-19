Скільки коштує порибалити в Німеччині та які правила діють у 2026 році

Скільки потрібно заплатити за риболовлю в Німеччині у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У Німеччині риболовля — це заняття, яке передбачає дотримання чималої кількості вимог. За ловлю риби без необхідних документів або порушення встановлених правил можна отримати величезний штраф, а в окремих випадках навіть потрапити до в'язниці.

Про те, які дозволи потрібні для риболовлі в Німеччині та у скільки обійдеться відпочинок з вудкою біля водойми у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки потрібно заплатити за риболовлю в Німеччині

У Німеччині не можна просто взяти вудку й поїхати ловити рибу на будь-яку водойму. Як розповіла українська блогерка Людмила Русіна, щоб рибалити законно, спочатку потрібно пройти спеціальне навчання. Курс триває близько 30 годин і коштує від 100 до 250 євро (від 5,1 до 12,7 тис. грн).

Після цього майбутній рибалка має опрацювати приблизно 600 екзаменаційних запитань із шести тематичних блоків і скласти платний іспит, який коштує близько 50 євро (приблизно 2,5 тис. грн).

Лише після успішного складання іспиту видають посвідчення рибалки. Воно діє десять років, а за його оформлення потрібно сплатити ще приблизно 75 євро (приблизно 3 800 грн).

Водночас правила можуть відрізнятися залежно від федеральної землі. Саме тому загальні витрати на отримання права на риболовлю зазвичай становлять від 150 до 350 євро (орієнтовно від 7 650 до 17 850 грн).

Однак навіть посвідчення не дає права одразу ловити рибу. Для цього потрібно ще придбати спеціальну ліцензію. У середньому вона коштує близько 300 євро на рік (15,3 тис. грн). Заощадити можна, якщо вступити до одного з місцевих рибальських клубів, які пропонують своїм членам вигідніші умови.

Як "бюджетно" порибалити в Німеччині у 2026 році

Для тих, хто не планує рибалити постійно, існує спрощений варіант. У такому разі проходити навчання та складати іспит не потрібно.

Достатньо придбати тимчасову ліцензію приблизно за 25 євро (близько 1 276 грн). Вона діє лише три місяці на рік і лише на визначених водоймах. Крім того, кожен день риболовлі оплачується окремо — приблизно 19 євро (969 грн).

Яких правил потрібно дотримуватись та за що штрафують рибалок в Німеччині

Після отримання всіх необхідних документів рибалки все одно зобов'язані суворо дотримуватися встановлених правил. Закон регламентує не лише перелік обов'язкового спорядження, а й порядок вилову кожного виду риби залежно від конкретної водойми.

Також кожен рибалка повинен вести спеціальний журнал — у паперовому або електронному вигляді. У ньому необхідно фіксувати кожен виїзд на риболовлю та кожну спійману рибину.

Записувати потрібно навіть ту рибу, яку за правилами необхідно відпустити назад у водойму. Якщо цього не зробити, можна отримати значний штраф.

За словами блогерки, покарання за порушення правил рибальства в Німеччині є одними з найсуворіших у Європі. За окремі порушення штрафи можуть сягати 50 тисяч євро, а за грубі випадки (браконьєрство тощо), закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років.

Раніше Новини.LIVE писали, що риболовля — один із найпопулярніших способів відпочинку в Україні. Однак не всі рибалки знають, що штраф можуть виписати не тільки за незаконний вилов. Відповідальність може настати навіть за зберігання заборонених снастей, незалежно від того, чи використовували їх.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні затвердили нові ліміти на використання мисливських тварин і добові норми на сезон 2026-2027 років. Такі правила потрібні для контролю за мисливськими тваринами, боротьби з браконьєрством і захисту дикої природи.