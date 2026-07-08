Скільки коштує побудувати чашу під басейн в Україні: реальні витрати у 2026 році

Будівництво чаші під басейн. Фото: Pexels, кадри з відео. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Деякі українці, проживаючи у приватному будинку, можуть захотіти додаткових зручностей. Наприклад, встановлення басейну для відпочинку в літній період. Ми дізналися, скільки орієнтовно буде коштувати будівництво чаші станом на 2026 рік.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на власника будівельної компанії Олексія Куцаніва в Instagram.

Скільки коштує чаша під басейн

Фахівець поділився інформацією про витрати замовників на будівництво бетонної чаші під басейн розміром шість метрів у довжину і три метри у висоту (по внутрішній частині). Звісно, загальна сума є орієнтовною і може суттєво відрізнятися залежно від підрядників, обраних матеріалів, параметрів і сезону виконання робіт.

"Вартість такого басейну з матеріалами, роботою, логістикою, нашими послугами — все "під ключ" — 7 600 доларів. За ці гроші клієнти отримують ідеально рівну чашу, в яку можна далі ставити закладні деталі, облицьовувати і наповнювати водою", — зазначив Олексій Куцанів.

Користувач соціальної мережі TikTok, який займається будівництвом басейнів, детально розповів про витрати на чашу розміром 9х4 метри у 2026 році:

арматура — 75 000 грн;

бетон — 115 000 грн;

опалубка — 81 000 грн;

штукатурка чаші та сходи — 60 000 грн;

котлован, оренда техніки — 88 000 грн;

гідроізоляція та утеплення — 41 000 грн;

щебінь — 20 000 грн;

інші розхідні матеріали — 36 000 грн;

робота майстрів — 250 000 грн;

оренда бетонного насосу (три зміни) — 45 000 грн.

Загальні витрати становлять близько 791 000 грн, і це лише вартість будівництва чаші під басейн. Окремо потрібно врахувати систему очищення води, без якої купання дуже швидко стане неможливим. Йдеться про купівлю насоса, фільтра, запірної арматури, форсунок тощо.

Плюс воду необхідно регулярно знезаражувати, в чому допоможе автоматична станція дозування хлору, ультрафіолетова лампа, автоматичний контроль pH та інші механізми. Хтось може захотіти встановити підігрів для купання не лише влітку. Загалом будівництво та експлуатація басейну в Україні — недешеве задоволення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує обгородити земельну ділянку парканом. За 3D-сітку та додаткові матеріали власники приватного будинку заплатили 78 400 грн. Однак сума не включає монтаж, оскільки всю роботу виконав чоловік без допомоги майстрів.

Також Новини.LIVE розповідали, яку суму витратила українська родина на дах і прибудову. Станом на 2026 рік власники житла заплатили 414 266 грн плюс 336 100 грн за два запити. Сума не включає вартість встановлення дверей/вікон для прибудови.