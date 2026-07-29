Сильний удар по бюджету: за що можуть оштрафувати батьків у серпні

Діти на вулиці, гроші в руках. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Батькам в Україні загрожують штрафи за неналежне виховання дітей та ухилення від своїх обов’язків. Саме дорослі несуть відповідальність за добробут неповнолітніх, отже недотримання вимог закону тягне суворі санкції. Ми дізналися, які суми доведеться заплатити нашим громадянам у серпні 2026 року та за які порушення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс України про адміністративні правопорушення.

За що штрафують батьків в Україні

Більшість несерйозних порушень кваліфікує стаття 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей". Станом на серпень 2026 року в Україні діють штрафні санкції за:

неналежний догляд, ухилення від обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання — від 850 до 1 700 грн;

повторні аналогічні дії протягом року — від 1 700 до 5 100 грн;

скоєння дитиною у віці 14-16 років булінгу до інших учасників освітнього процесу — від 850 до 1 700 грн;

кримінальний злочин, скоєний дитиною, яка не досягла віку притягнення до відповідальності — від 1 700 до 5 100 грн;

недотримання вимог органу опіки та піклування щодо виховання неповнолітнього — від 1 700 до 2 550 грн;

повторне порушення протягом року (з тимчасовою забороною на виїзд за кордон і керування транспортним засобом) — від 2 550 до 5 100 грн;

ненадання медичної допомоги та відсутність лікування, рекомендованого лікарями — від 1 700 до 3 400 грн;

умисне недотримання обмеження щодо строку перебування дитини за кордоном — від 1 700 до 3 400 грн.

Стаття 180 Кодексу про адміністративні правопорушення визначає відповідальність батьків чи осіб, які їх замінюють, за доведення неповнолітнього до стану сп'яніння. Штраф перебуває на рівні 102-136 грн. У разі відсутності в дитини зареєстрованого місця проживання, тобто прописки, доведеться заплатити 17-51 грн (стаття 197 КУпАП).

Кримінальна відповідальність для батьків

За деякі порушення закону дорослим загрожує більш суворе покарання, ніж звичайні штрафи. Так, злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків, тягне за собою обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на аналогічний термін (стаття 166 Кримінального кодексу).

Якщо батьки змушують неповнолітнього жебракувати чи займатися азартними іграми, їх можуть позбавити волі на 3-7 років. Зловживання своїми опікунськими правами з корисливою метою, наприклад, для отримання чи використання чужого майна, карається штрафом або обмеженням волі до 3 років (стаття 167 ККУ).

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