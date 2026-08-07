Штрафи зростуть у п'ять разів: уряд посилює покарання за фінансові порушення

Чоловік кидає папери, готівка і банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення фінансового законодавства. Документ, підготовлений Міністерством фінансів, передбачає підвищення штрафів та подовження строків накладення стягнень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передають Новини.LIVE.

Допрацьований законопроєкт іде до Ради

Це вже повторне подання документа, який раніше був зареєстрований у Верховній Раді під № 15043. Проте він був відкликаний через припинення повноважень попереднього складу Кабміну.

Перед повторним внесенням Мінфін провів додаткові консультації з парламентським Комітетом з питань правоохоронної діяльності, підтвердивши крайню актуальність цих змін для держави.

Що саме зміниться для порушників

Проєкт закону пропонує переглянути ключові норми статті 164-2 КУпАП, які не змінювалися ще з 1996 року та давно вже втратили свою актуальність:

строк притягнення до відповідальності збільшується з кількох місяців до одного року з дня вчинення правопорушення;

за перше порушення штраф зросте з 136-255 до 850-1190 гривень;

за повторне порушення протягом року: покарання підскочить зі 170-340 вже до 1020-1360 гривень.

Чому чинна система більше не працює

У Мінфіні пояснюють, що більшість фінансових проступків виявляють під час планових перевірок державного фінансового контролю, коли встановлений законом строк для притягнення до відповідальності вже минув.

Ухвалення нового закону дозволить зробити покарання за фінансові махінації невідворотним, підняти рівень дисципліни та мінімізувати кількість повторних правопорушень. Найближчим часом документ буде передано на голосування до Верховної Ради.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про перевірки без попереджень від податкової та митниці. За майбутнім законопроєктом, якщо у перевіряючих виникнуть будь-які сумніви, вони зможуть вимагати огляд товарів без додаткових дозволів та ордерів. Наразі ініціатива перебуває лише на стадії концепції.

Також Новини.LIVE розповідали про підвищення заробітної плати педагогічних працівників вже з вересня. До 1 вересня мають бути повністю готові щонайменше 25 000 навчальних закладів. Окрім підвищення зарплат, студентів також очікує підвищення академічних та іменних стипендій.