Штрафи за дрова: чи можна зрізати дерева на власному земельному паї у 2026 році

Заготівля дров на земельних паях у 2026 році. Фото: Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Не на кожній земельній ділянці в Україні можна просто взяти й зрізати дерева. Якщо вона перебуває у приватній власності та має сільськогосподарське призначення, власник зазвичай має право прибрати дерева без отримання спеціального дозволу. Але це правило не поширюється на ліси, захисні лісосмуги, насадження вздовж доріг, дерева в межах населених пунктів, а також на землі державної чи комунальної власності.

Про те, чи можуть українці вирубувати дерева на земельних паях та коли за заготівлю дров можна отримати штраф, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 91 статтю Земельного кодексу України.

Де заборонено заготовляти дрова в Україні

Згідно із Земельним кодексом України, власники паїв мають право користуватися своїми земельними ділянками. Проте всі ліси країни входять до лісового фонду та перебувають під охороною держави. Саме тому без спеціального дозволу не можна вирубувати дерева в лісах, уздовж автомобільних доріг чи на землях запасу та резерву, які належать громадам.

Якщо дерева ростуть за межами населеного пункту, дозвіл на їх вирубку видає районна державна адміністрація. Якщо ж вони знаходяться в межах села, селища чи міста, звертатися потрібно до місцевої ради.

Чи можна зрізати на дрова дерева, які виросли на власному земельному паї

На приватному земельному паї, який використовується для сільського господарства, власник може прибрати дерева без оформлення додаткових дозволів

Більше того, він повинен доглядати за своєю землею. Якщо пай занедбаний і поступово заростає деревами та кущами, це можуть розцінити як порушення правил належного використання землі.

Які штрафи загрожують за незаконну вирубку дерев у 2026 році

За незаконне знищення або пошкодження дерев і кущів у межах населених пунктів, якщо через це завдано значної шкоди, передбачено штраф від 8 500 до 17 000 гривень. Крім того, суд може призначити виправні роботи строком до двох років, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

Значною вважається шкода, якщо її розмір перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у двадцять і більше разів. Також стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за незаконну вирубку та продаж дерев:

для громадян штраф становить від 510 до 1 700 гривень із конфіскацією незаконно зрубаної деревини;

для посадових осіб — від 2 550 до 5 100 гривень також із конфіскацією.

Якщо порушення скоїла особа віком від 16 до 18 років, штраф сплачують батьки або законні представники.

Окрема відповідальність передбачена за пошкодження чи знищення полезахисних лісосмуг та інших захисних насаджень — уздовж річок, каналів, водойм, автомобільних доріг, залізничних колій та інших об'єктів. У такому випадку:

громадянам загрожує штраф від 510 до 765 гривень;

посадовим особам — від 1 020 до 1 530 гривень.

Якщо незаконна вирубка спричинила значну шкоду, порушника можуть притягнути не лише до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності.

Відповідно до статті 246 Кримінального кодексу України, незаконне вирубування дерев або кущів у лісах і захисних насадженнях, а також перевезення, зберігання чи продаж незаконно заготовленої деревини караються штрафом від 17 000 до 34 000 гривень або позбавленням волі на строк до трьох років. Якщо ж такі дії призвели до тяжких наслідків, покарання може сягати семи років позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE писали, що біля більшості українських доріг ростуть лісосмуги та інші зелені насадження. Вони захищають дороги від сильного вітру, пилу й снігових заметів. Саме тому самовільно зрізати тут сухі дерева чи гілки на дрова не дозволяється.

Також Новини.LIVE розповідали, що для багатьох людей у селах і власників приватних будинків заготівля дров на зиму — звична справа. Одні купують готові дрова, інші намагаються заготовити їх самостійно. Але якщо вирішили заготовляти деревину власними силами, робити це потрібно відповідно до норм законодавства.