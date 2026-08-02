Що кажуть українці про відпочинок у Єгипті: плюси та мінуси поїздки на курорт
Готуючись до відпочинку за кордоном, туристи часто обирають курорти "все включено". Серед найпопулярніших напрямків — Єгипет. Ми дізналися, що подобається українцям і чим вони залишилися незадоволені після поїздки.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що говорять українці про відпочинок у Єгипті.
Переваги відпочинку в Єгипті
Оскільки країна максимально орієнтована на туристів з усього світу, відпочивальники можуть розраховувати на розвинену інфраструктуру, велику кількість готелів різних типів за системою обслуговування "все включено", якісний сервіс та наявність послуг, яких тільки можна побажати.
В багатьох закладах сервіс орієнтований на європейців, а курорти розташовані дуже близько до морського узбережжя. З додаткових переваг — унікальна культура та історія, а завдяки екскурсіям до визначних пам'яток можна забути про пляж.
Ціни у готелях важко назвати бюджетними, однак все залежить від кількості зірок і розташування. Якщо займатися організацією поїздки самостійно, а не через туристичні агенції, можна чимало заощадити на проживанні.
Чим незадоволені туристи в Єгипті
Скарг на відпочинок у Єгипті немало. Серед основних мінусів безпосередньо для українців — велика кількість громадян Росії. Виявляється, дуже важко знайти готель, у якому не буде росіян. Судячи з інших відгуків наших співвітчизників, від Єгипту може відштовхнути:
- екстремальна температура, особливо влітку, коли вдень знаходитися на вулиці неможливо через пекуче сонце;
- регулярні припливи та відпливи, що обмежує доступ до пляжу;
- несмачна місцева їжа (причина суб'єктивна);
- відчуття небезпеки поза межами готелів, особливо для жінок;
- великі натовпи туристів у високий сезон;
- поганий сервіс і бруд у непрестижних готелях.
Скільки коштує відпочинок у Єгипті
Щоб провести п'ять ночей у тризірковому готелі Шарм-ель-Шейха наприкінці серпня 2026 року, двом туристам доведеться заплатити мінімально 41 500 грн (за системою "все включено"). Це вартість поїздки, організованої агенцією.
Якщо бронювати кімнату самостійно через Booking, можна зекономити. Чотири ночі у тризірковому готелі Шарм-ель-Шейха обійдуться двом відпочивальникам у 13 500 грн. Гостям пропонують басейн, безплатне паркування автомобілів, сімейні номери і пляж на відстані 150 метрів.
Раніше Новини.LIVE писали, який острів Канарського архіпелагу обрати у серпні 2026 року. Ми оцінили вартість проживання у готелях на островах Тенерифе, Гран-Канарія та Фуертевентура. Самостійне бронювання кімнати на Booking допоможе заощадити трохи грошей.
Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок за системою "все включено" на острові Тенерифе. За одну ніч проживання у найдорожчому готелі необхідно заплатити близько 1000 доларів. За такі гроші туристи отримують два басейни, оздоровчі процедури, шість ресторанів, живу музику та багато іншого.
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