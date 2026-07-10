Роботодавці під наглядом: 5 порушень, які гарантовано призведуть до штрафів

Штрафи для роботодавців в Україні. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Роботодавці в Україні повинні забезпечувати належні умови для працівників. Однак часто керівники порушують норми закону і не дотримуються трудового права. Ми розібралися, за які п’ять поширених дій загрожує сувора відповідальність у вигляді штрафу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 265 Кодексу законів про працю та статтю 41 Кодексу про адміністративні правопорушення.

За що штрафують роботодавців в Україні

Нерідко працівники миряться з порушеннями своїх трудових прав і закривають очі на недотримання керівником законодавства. Хтось не хоче втратити вигідне місце чи не знає, куди звертатися, а хтось вважає, що скарга не допоможе притягнути роботодавця до відповідальності.

Одними з найпоширеніших порушень посадових осіб та керівників підприємств/компаній/установ у 2026 році вважаються:

систематичне нарахування заробітної плати з затримками чи в неповному розмірі;

примушення до понаднормового виконання посадових обов’язків без додаткової оплати;

неоформлення найманих працівників, що тягне за собою виплату зарплати в "конверті";

відмова в наданні оплачуваної щорічної відпустки або її скорочення;

незаконна зміна умов праці без згоди співробітника (новий графік, інша посада, зменшення зарплати, переведення в інший підрозділ тощо).

"Не поспішайте звільнятися або погоджуватися на незаконні вимоги. Насамперед зберігайте документи, листування та інші докази. За потреби зверніться до територіального органу Держпраці", — зазначили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Які суми штрафів у 2026 році

Якщо роботодавця один раз притягнуть до відповідальності та стягнуть штрафну санкцію, вдруге він не захоче порушувати закон. Стаття 41 КУпАП визначає фінансове покарання за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (від 8 500 до 17 000 грн) та затримку зарплати (від 510 до 1 700 грн).

Стаття 265 Кодексу законів про працю передбачає стягнення штрафів за всі переліченні правопорушення в розмірі від двократної до десятикратної мінімальної заробітної плати. Причому покарання передбачене за кожного працівника окремо та посилюється у разі повторних порушень.

Раніше Новини.LIVE писали, за що можуть оштрафувати батьків в Україні. Існує чимало визначених порушень, які тягнуть за собою фінансову відповідальність. Серед них — неналежний догляд, ненадання медичної допомоги, ухилення від виховання та ін.

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