Ризики для мешканців новобудов: хто платитиме, якщо зірваний в коридорі кран затопить сусідів

Хто компенсує збитки через зірваний кран у коридорі. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Власники квартир у нових будинках часто впевнені, що якщо аварія сталася не в самій квартирі, а у спільному коридорі, відповідати має ОСББ, управляюча компанія або інша організація, яка обслуговує будинок. Але на практиці все може обернутись зовсім інакше.

Про те, в яких випадках власник квартири в новобудові може відповідати за аварійну ситуацію, яка сталася у приміщеннях загального користування, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення фахівців YouTube-каналу "Наказ — спадкове, сімейне, військове право".

Коли за зірваний кран у коридорі повинен відповідати власник квартири

Інколи затоплення квартири знизу може трапитись через те, що зламався кран у технічній шафі на поверсі. Причому вона знаходиться не у вашій квартирі, а у спільному коридорі.

Здавалося б, відповідати має ОСББ, ЖЕК або управляюча компанія. Але на практиці все може бути інакше — компенсувати збитки можуть вимагати саме від власника квартири.

Чому кран у коридорі — це ваша відповідальність

Уявімо, що в новому багатоповерховому будинку затопило квартиру. Вода пошкодила ремонт, меблі та техніку. Після перевірки з'ясувалося, що причина аварії — несправний кран у технічній шафі на поверсі. Саме там проходять труби та встановлена запірна арматура для системи опалення або водопостачання.

Хтось може подумати, якщо проблема виникла у спільному коридорі, за це має відповідати той, хто обслуговує будинок. Але тут важливе не лише місце, де встановлений кран, а й те, до якої мережі він належить.

Для внутрішньобудинкових мереж існує чітке правило, згідно з яким, відповідальність розмежовується за першим запірним краном на відгалуженні до квартири. Тобто:

усе, що знаходиться до цього крана, — зона відповідальності управителя будинку;

сам кран і все обладнання після нього — відповідальність власника квартири.

Саме тут і ховається головна проблема. У старих будинках такі крани зазвичай розташовані всередині квартир. Тому мешканці одразу розуміють, за що вони відповідають.

А ось у новобудовах усе інакше. Там часто встановлюють спеціальні технічні шафи у коридорах. У них розміщені колектори та окремі крани для кожної квартири.

Фізично цей кран знаходиться у спільному приміщенні, але юридично він може вважатися частиною саме вашої квартири. Тому якщо він виходить з ладу і через це стається затоплення, претензії можуть пред'явити саме власнику житла.

Чи відповідає управитель за такі аварії

Обов'язки управляючої компанії також визначені законом. Вона відповідає за утримання та ремонт мереж до межі розподілу — тобто до першого запірного крана, який веде безпосередньо до квартири.

Тому навіть якщо кран знаходиться у коридорі, це ще не означає, що він належить до зони відповідальності управителя. Такі положення, як правило, прописують в договорах між мешканцями та управляючими компаніями.

Що робити, якщо власник квартири не винен у затоплені

Кран у коридорі може вийти з ладу не лише з вини власника, а й через виробничий дефект, помилку забудовника або проблеми з тиском у системі. У такому випадку винними можуть бути інші сторони:

забудовник;

постачальник послуг;

виробник обладнання.

"Але є одне але. Ви будете змушені це доводити. Потрібна експертиза, яка встановить причину аварії. І поки цю причину не встановлено, відповідальність за замовчуванням лежить на вас як на власнику", — пояснюють юристи.

Що варто зробити мешканцям новобудов

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, власникам квартир варто:

з'ясувати, який саме кран відповідає за подачу води чи опалення у квартирі;

перевірити його стан;

ознайомитися з договором з управляючою компанією;

зберігати документи та квитанції на обладнання та ремонтні роботи.

Адже у сучасних будинках зона відповідальності власника житла може починатися не біля дверей квартири, а ще у технічній шафі в коридорі. Тому краще заздалегідь знати, за що відповідаєте саме ви.

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