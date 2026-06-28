Рибалкам дадуть більше свободи: що зміниться з 1 липня 2026 року

Що зміниться для рибалок в Україні з 1 липня. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Влітку в Україні сезон відпочинку біля водойм набирає обертів. У цей період скасовують більшість сезонних обмежень для рибалок, тож ризики отримати штраф зменшуються. Однак навіть зараз українці повинні дотримуватися чинних правил і встановлених норм щодо вилову водних біоресурсів.

Про те, яку заборону скасують для рибалок з 1 липня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Держрибагентство.

Що зміниться для рибалок в Україні з 1 липня 2026 року

30 червня в Україні закінчується сезонна заборона на вилов раків. Такі обмеження запровадили для того, щоб забезпечити нормальне розмноження популяції, виношування ікри та проходження першої линьки. Терміни дії заборони такі:

з 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — у Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському водосховищах;

з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — в усіх інших водоймах України.

Окремі правила діють на Закарпатті. Там мешкає широкопалий рак, який занесений до Червоної книги України, тому його вилов заборонений протягом усього року.

Які правила діятимуть після завершення заборони на вилов раків

Після завершення нерестової заборони, з липня, вилов раків знову стане дозволеним, однак із дотриманням визначених норм. За добу одна людина може впіймати:

до 30 раків на людину на звичайних водоймах;

до 50 раків на людину, якщо вилов відбувається на платних водоймах.

Добувати раків дозволяється руками, за допомогою раколовки ("хапки"), волосіні з приманкою, рогатки або розщіпа. При цьому на одну особу дозволено використовувати не більше п'яти снастей.

Які штрафи передбачені за незаконний вилов раків в Україні

Правилами заборонено ловити раків у темний час доби із застосуванням штучного освітлення — пізніше ніж через годину після заходу сонця та раніше ніж за годину до світанку.

В Івано-Франківському рибоохоронному патрулі нагадують, що також необхідно дотримуватися мінімально допустимих розмірів виловлених раків:

не менше 11 см — у Дніпровських водосховищах;

не менше 10 см — в інших внутрішніх водоймах України.

Мінімально допустимі для вилову розміри раків в Україні. Фото: Скриншот

Тож варто знати, як правильно визначити розмір пійманого рака, щоб випадково не порушити правила.

Як визначити розмір пійманого рака. Фото: Скриншот

За порушення правил вилову передбачена адміністративна або, в окремих випадках, кримінальна відповідальність. Крім того, порушник зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані рибному господарству. Сума компенсації становить 3 332 гривні за кожного незаконно виловленого рака.

Раніше Новини.LIVE писали, що влітку риболовля залишається одним із найулюбленіших видів відпочинку українців. Але ловити рибу безплатно дозволено не на всіх водоймах. Тож варто знати, куди можна піти з вудкою без грошей у 2026 році.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 липня в Україні завершуються нерестові обмеження, тож сезон риболовлі набирає обертів. Водночас рибалкам варто дотримуватися встановлених правил, адже за їх порушення можуть оштрафувати або навіть конфіскувати снасті та улов.