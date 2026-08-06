Шум у заборонений час: який штраф загрожує мешканцям багатоповерхівок

Штрафи за шум в заборонений час. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Гучна музика, нічні вечірки чи ремонт у невдалий час можуть не лише зіпсувати стосунки із сусідами, а й призвести до штрафу. В Україні діють чіткі правила, які визначають, коли потрібно дотримуватися тиші.

Про те, який штраф загрожує мешканцям багатоповерхівок за шум чи ремонт у заборонений час, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 182 статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Які обмеження діють в Україні в нічний час

У нічний час (з 22:00 до 08:00) мешканцям багатоквартирних будинків не можна:

голосно кричати, співати та свистіти;

вмикати музику, телевізор чи іншу аудіотехніку на великій гучності;

використовувати піротехніку або створювати інший побутовий шум, який заважає відпочинку мешканців.

Є обмеження і для ремонтних робіт. У будні шумний ремонт заборонений із 21:00 до 08:00. А у святкові та офіційно неробочі дні проводити ремонт, який супроводжується шумом, можна лише за згодою всіх власників або мешканців сусідніх квартир.

Який штраф за шум можуть отримати порушники тиші

За порушення правил передбачена адміністративна відповідальність:

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для громадян штраф становить від 85 до 255 гривень;

для посадових осіб і суб'єктів господарювання — від 255 до 510 гривень.

Якщо порушення повториться протягом року, штрафи зростуть. Громадянам доведеться заплатити від 255 до 510 гривень, а також можуть конфіскувати аудіотехніку, піротехніку чи інші предмети, через які було порушено тишу. Для посадових осіб і підприємців штраф становитиме від 850 до 2 550 гривень також з можливістю конфіскації.

Варто також враховувати, що місцева влада може встановлювати додаткові правила щодо дотримання тиші. Тому в окремих громадах можуть діяти ще суворіші обмеження.

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