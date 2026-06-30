Рахунки українців за кордоном перевірятимуть по-новому: що зміниться з 1 липня

Перевірки рахунків українців за кордоном. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В Україні продовжують боротися з ухиленням від сплати податків і прихованими доходами. Для цього Міністерство фінансів оновило Порядок застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS). Зміни торкнуться безпосередньо фінустанов і представників бізнесу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство фінансів.

Нові правила перевірки рахунків

Україна є учасником міжнародної системи CRS, яка передбачає автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки податкових резидентів. Для покращення практичної реалізації Мінфін затвердив наказ від 15 червня 2026 року № 316, яким вносяться зміни до Порядку застосування CRS.

Оновлення включають:

розширення ключових визначень і правил;

уточнення підходів до класифікації установ, рахунків, їх власників і підзвітних осіб;

розширення переліку відомостей, які підлягають звітуванню;

удосконалення процедури належної комплексної перевірки;

уточнення підходів до перевірки документів самостійної оцінки та документальних доказів;

запровадження порогового значення для визначення необхідності перевірки та звітування щодо певних існуючих рахунків організацій.

Зміни наберуть чинності 1 липня 2026 року. Їх розробили для посилення боротьби з прихованими доходами українців за кордоном, ухиленням від сплати податків і зборів, а також для підвищення фінансової прозорості.

Що зміниться для українців і бізнесу

Пересічні громадяни України не відчуються на собі жодних змін, оскільки не йдеться про введення додаткових податків чи оновлення правил декларування доходів. Першочергово стандарт CRS зачепить фінансові установи, як займаються автоматичним обміном інформацією — для них розробили більш зрозумілі правила участі в системі.

Представники бізнесу натомість отримали покращену правову визначеність і спрощену взаємодію з іноземними компаніями/інвесторами. Йдеться лише про підвищення якості обміну даними, посилення податкової прозорості та наближення українського законодавства у відповідність до європейського.

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