Проживання в Польщі по-новому: що зміниться для деяких українців з 1 липня

Українці в Польщі влітку 2026 року. Фото: УНІАН, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Найближчим часом зміняться правила для українців у Польщі. Йдеться про надання права на проживання у центрах колективного розміщення (OZZ) для біженців. Деяким категоріям прохачів будуть відмовляти в поселенні з 1 липня 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал InPoland.net.pl.

Нові обмеження для українців у Польщі

Вчергове Польща скорочує підтримку українських біженців. З 1 липня доступ до центрів колективного проживання обмежать для певних категорій вразливих груп. Право на безоплатне поселення втратять:

жінки з дітьми старше 1 року;

люди похилого віку, яким нараховується польська пенсія (навіть невелика).

Наприкінці 2025 року місцевий уряд ухвалив рішення про надання безплатного притулку лише вразливим групам осіб. Ця зміна нібито відповідала актуальній оцінці потреб українських громадян, які приїхали в Польщу, втікаючи від повномасштабної війни вдома.

Право на проживання у центрах колективного розміщення збережуть вагітні жінки, матері з дітьми до року, люди з інвалідністю та пенсіонери, які не отримують польську пенсію і не мають родичів на території держави.

Що потрібно для в’їзду в Польщу

Раніше ми розповідали, як правильно перетинати польський кордон українцям. Посилений контроль у пунктах пропуску вимагає від мандрівників максимальної підготовки. По-перше, необхідно накопичити мінімальну суму готівки на весь період перебування — по 75 злотих на кожен день.

По-друге, необхідно подбати про наявність обов’язкових документів. Окрім дійсного паспорта і медичного страхування треба мати підтвердження місця проживання у вигляді бронювання готельного номера чи запрошення від друга/родича.

По-третє, якщо людина подорожує не власним транспортом, а поїздом чи автобусом, на кордоні можуть вимагати наявності зворотного квитка. У разі відсутності документа необхідно пред’явити готівку, еквівалентну вартості квитка, але не менше 200 злотих.

Чим менше правил перетину кордону буде порушено, тим більше шансів у громадян України успішно в’їхати на територію Республіки Польща. В інтернет-мережі можна знайти багато скарг, пов’язаних із відмовою прикордонників пропустити українців.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто може отримати карту CUKR у Польщі. Це документ, який легалізує проживання на території країни протягом трьох років. Його не видають іноземцям, які не виконали чотири обов’язкові умови, зокрема щодо наявності статусу PESEL UKR.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Польщі хочуть запровадити нові правила роботи під час літньої спеки. Йдеться про накладання зобов’язання на роботодавців захищати працівників від високих температур. Наприклад, шляхом установлення кондиціонерів або вентиляції.