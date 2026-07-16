Прожитковий мінімум: як може змінитись показник з 1 січня 2027 року

Людина тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Уряд оприлюднив прогноз, щодо розміру прожиткового мінімуму на 2027 рік. Саме від цього показника залежать багато соціальних виплат, зокрема пенсії, допомога сім'ям із дітьми та інші види державної підтримки.

Про те, як може змінитись прожитковий мінімум в Україні у 2027 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки".

Розмір прожиткового мінімуму в Україні у 2026 році

За даними Пенсійного фонду України, з 1 січня 2026 року в Україні діють оновлені розміри прожиткового мінімуму:

на одну особу — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для людей, які втратили працездатність, — 2 595 грн.

Після підвищення цих показників автоматично зросли окремі соціальні виплати. Зокрема, це стосується мінімальних пенсій, допомоги малозабезпеченим сім'ям, виплат при народженні дитини та інших видів державної підтримки.

Також прожитковий мінімум для працездатних осіб використовується для розрахунку максимальної бази нарахування ЄСВ.

Які суми пропонують на 2027 рік

У Бюджетній декларації уряд пропонує встановити такі розміри прожиткового мінімуму з 2027 року:

на одну особу — 3 559 грн;

для дітей до 6 років — 3 124 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 895 грн;

для працездатних осіб — 3 691 грн;

для людей, які втратили працездатність, — 2 878 грн.

Втім, ці суми поки що не є остаточними. Вони закладені в Бюджетній декларації на 2027-2029 роки як орієнтир для підготовки проєкту Державного бюджету. Під час його розгляду цифри ще можуть змінитися.

Раніше Новини.LIVE писали, що мінімальна зарплата — це гарантований державою найменший розмір оплати за повний місяць роботи. Від неї залежать мінімальний оклад і деякі інші виплати. Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує поетапно підвищувати мінімальну зарплату у 2026 році, але його зняли з розгляду

Також Новини.LIVE писали, що не кожен українець похилого віку може отримувати пенсію. Якщо не вистачає страхового стажу, можна оформити державну соціальну допомогу. Її розмір визначають за прожитковим мінімумом для людей, які втратили працездатність.