Процес недешевий: скільки коштує надрукувати гривню, долар і євро

Купюри долара та євро в руках, працівник Нацбанку. Фото: Pexels, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Щороку центральні банки друкують певні обсяги готівки для поповнення грошової маси та заміни пошкоджених/зношених екземплярів валюти. Цікаво дізнатися, скільки коштує виробництво купюр гривні, долара та євро. Різниця у витратах за кордоном та в Україні може здивувати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує надрукувати гривню, долар і євро.

Яка собівартість виробництва гривні

На інформаційному порталі Національного банку "Гаразд" пояснили, що першим етапом виробництва гривневих купюр є виготовлення паперу, сировиною для якого виступає бавовна. Собівартість друку варіюється залежно від номіналу, оскільки банкноти по 500 і 1000 грн характеризуються складнішими елементами захисту.

За словами докторки економічних наук Наталії Семенченко, станом на 2025 рік виробництво однієї купюри обходилося регулятору орієнтовно у 15-20 копійок. На одну монету доводилося витрачати 2-3 грн, однак у довгостроковій перспективі їх карбувати вигідніше через тривалий термін експлуатації.

Скільки коштує друк купюр долара

Відомості про змінні витрати опублікували на порталі Федеральної резервної системи США. У 2025 році виготовлення однієї банкноти вимагало таких фінансових вкладень:

1 та 2 долари — 4,1 цента;

5 доларів — 7,1 цента;

10 доларів — 6,8 центів;

20 доларів — 7,3 цента;

100 доларів — 11,3 цента.

Ці суми включали витрати на папір, чорнило, заробітні плати фахівців і безпосередньо виробництво готівкової маси. Додатково в бюджет закладають непрямі виробничі, допоміжні, адміністративні та дослідницькі витрати, а також кошти на додрукарську підготовку і гравіювання.

Яка вартість друку банкнот євро

Згідно з інформацією на Deutsche Bundesbank, ціна виготовлення купюри залежить від її розміру, вбудованих елементів захисту та загального обсягу друку. Середній показник перебуває на рівні близько 10 центів за одну банкноту.

Фахівці World of Statistics деталізували відомості по кожному номіналу. Станом на 2025 рік виробництво купюри номіналом 5 євро коштувало 5 центів, 10 євро — 9 центів, 20 євро — 8 центів, 50 євро — 10 центів, 100 євро — 12 центів, 200 євро — 16 центів. Банкноти по 500 євро почали виводити з обігу у 2019 році.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсом долара та євро в серпні 2026 року. Валютний ринок залишатиметься стабільним найближчим часом, оскільки підстав для зрушень немає. Однак варто готуватися до коливань показників у діапазоні 20-40 копійок.

Також Новини.LIVE розповідали, коли регулятор планує випустити купюри євро третьої серії. Європейський центральний банк хоче до кінця 2026 року визначитися з дизайном готівки. В обігу гроші з’являться ближче до кінця поточного десятиліття.