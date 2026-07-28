Забули вдома: в УЗ відповіли, чи можна відновити паперовий квиток

Квитки УЗ. Фото: УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Українці часто обирають для подорожей потяги Укрзалізниці. Пасажири не завжди мають можливість придбати квитки на рейс онлайн. Перевізник пояснив, можна відновити посадковий талон, якщо ви купували його у касі та випадково забули вдома.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис УЗ у соцмережі Threads.

Чи можна відновити квитки УЗ, придбані в касі вокзалу

Один з пасажирів поцікавився у перевізника, чи можна якимось чином відновити посадкові талони, які були придбані офлайн у касі.

"Повинні були їхати поїздом з Одеси до Полтави, квитки були завчасно куплені, але сталося так що за 3 години до відправлення поїзда я виявив що квитки залишилися вдома", — поділився пасажир.

На гарячій лінії УЗ пояснили, шо навіть попри те, що в пасажира є фото квитків, їх не зможуть ні відновити, ні впустити в вагон.

Перевізник пояснив, що мобільний застосунок та касова система працюють у різних інформаційних контурах.

"Застосунок є інтерфейсом до онлайн-системи продажу, тоді як каси використовують окрему систему оформлення проїзних документів. Тому паперовий квиток, придбаний в касі, автоматично не може відобразитися в застосунку. Для прикладу, це схоже на покупку товару в офлайн-магазині та в інтернет-магазині однієї мережі", — пояснили в компанії.

Перевізник додав, що попри те, що обидві покупки належать одній компанії, проте дані зберігаються в різних системах, які не синхронізуються в режимі реального часу.

В УЗ пообіцяли розглянути пропозицію щодо можливості додавання паперового квитка до застосунку за його номером або QR-кодом.

Раніше Новини.LIVE показували, як виглядає інклюзивне купе УЗ. Зокрема, в ньому більше простору для пасажирів. Також над верхнім місцем немає третьої полиці, що робить поїздку ще більш комфортною.

Також Новини.LIVE писали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.