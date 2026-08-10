З 27 серпня продаж закритий: УЗ попередила пасажирів про брак квитків

Купівля квитків УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

В розпал літнього сезону купівля квитків на потяг перетворилась на квест. Проте Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру та забирати життя українців. Укрзалізниця попередила пасажирів про закритий продаж на деяких напрямках.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Куди зникли квитки УЗ

Одна з пасажирок розповіла, що планувала придбати квитки на потяг Львів-Дніпро на 29 серпня. Вона зізналась, що "полює" за посадковими талонами з 7:45, проте вони так і не зʼявлялись.

В Укрзалізниці пояснили, що через останні російські атаки, які призвели до загибелі залізничників, пошкодження та знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури, перевізник оперативно перебудовує логістику та графіки руху.

"Саме тому продаж на окремі дати й напрямки з 27 серпня закритий. Як тільки остаточно сформуємо можливість виконання рейсу та всі необхідні технологічні рішення, продаж відкриємо", — попередили в УЗ.

В компанії зазначили, що поки не відомо, коли посадкові стануть доступними. Там порадили пасажирці поставити сповіщення про відкриття продажу в застосунку Укрзалізниці. Застосунок в першу секунду повідомить про доступність квитків.

Перевізник додав, що зараз величезна кількість залізничників робить усе можливе, щоб після чергових ударів ворога рух не зупинився і пасажири продовжували їхати.

Раніше Новини.LIVE показували, як виглядає інклюзивне купе УЗ. Зокрема, в ньому більше простору для пасажирів. Також над верхнім місцем немає третьої полиці, що робить поїздку ще більш комфортною.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця втрачає контроль над пасажирами. Зокрема, лише троє з десяти пасажирів електричок купують квитки або пред'являють пільгові документи, інші залишаються "невидимими". Через це перевізник не бачить реальної картини попиту, а також втрачає частину прибутку.