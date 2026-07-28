Wizz Air знову дарує знижки: доступні рейси "за копійки" на осінь та зиму

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Угорський лоукостер Wizz Air побалував пасажирів новими знижками. Компанія запустила нову акцію, завдяки якій можна вигідно дістатися до багатьох міст Європи у оксамитовий та зимовий сезон. Квитки можна придбати за ціною від 10 євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Розпродаж Wizz Air

Скористатися також чудовою можливістю пасажири можуть лише до кінця доби 28 липня. Акція поширюється на рейси у період з 21 вересня по 10 грудня 2026 року.

Доступні акційні рейси до України аеропортів із цінами в один бік:

Сучава – Венеція (Італія) від 15 євро;

Кишинів – Мілан (Італія) від 16 євро;

Кишинів – Прага (Чехія) від 19 євро;

Варшава (WAW) – Стокгольм (Швеція) від 16 євро;

Варшава (WMI) – Ріміні (Італія) від 23 євро;

Краків – Барселона (Іспанія) від 23 євро;

Бухарест – Венеція (Італія) від 17 євро;

Будапешт – Афіни (Греція) від 24 євро;

Будапешт – Мальта від 24 євро;

Будапешт – Скоп’є (Македонія) від 10 євро.

Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії або через мобільний застосунок WIZZ.

Перед бронюванням варто пам'ятати, що у його вартість входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза), які мають вміщатися під переднім сидінням. Її параметри не мають перевищувати 40 x 30 x 20 см, а вага — 10 кілограмів.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.

Також Новини.LIVE писали, які речі не варто брати із собою в літак. Деякі з них суворо забороняється провозити не лише у ручній поклажі, а й у багажі. Така цінна інформація допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів під час проходження контролю безпеки в аеропорту.