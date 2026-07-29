Вже з 1 серпня: Укрзалізниця та Renfe запускають нічний потяг до Польщі та Німечини

Новий потяг до Польщі та Німеччини. Фото: Renfe, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Національний перевізник "Укрзалізниця" спільно із іспанською залізничною компанією Renfe запускає новий міжнародний нічний поїзд. Він відправлятиметься з Перемишля та курсуватиме через польські та німецькі міста.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Новий міжнародний потяг до Польщі та Німеччини

Завдяки співпраці між УЗ та Renfe українцям стане в рази простіше мандрувати Німеччиною та Польщею.

Новий потяг буде курсувати через міста Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах), а також матиме зупинки у Празі та Остраві.

Щоб українцям було зручніше добиратися до найближчого до польсько-українського кордону міста, УЗ додала низку потягів:

№ 51/52 Київ – Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя/Дніпро – Перемишль;

№ 69/70 Кременчук – Перемишль;

№ 35/36 Одеса – Перемишль;

№ 89/90 Київ – Перемишль.

Міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні запустять 1 серпня. Купе у спальних вагонах Economy Sleeper Class будуть облаштовані кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками. Пасажирів також годуватимуть сніданком, вартість якого входить у ціну квитка.

Потяг до Польщі та Німеччини.Фото: УЗ

У потязі будуть передбачені сидячі місця у вагонах першого та другого класу, а також жіночі купе. Ціни на квитки стартують від 15 євро.

Розклад потягу Перемишль – Франкфурт-на-Майні

Поїзд буде відправлятися з Перемишля о 12:04, зупинятиметься у Кракові о 15:03, у Празі – о 22:32, о 01:38 буде у Дрездені, та прибуватиме до Франкфурта-на-Майні наступного дня о 07:22.

Назад рейс з Франкфурта-на-Майні відправлятиметься о 15:03, зупинятиметься у Дрездені о 22:30, у Празі — о 01:17, та прибуватиме до Перемишля о 11:25.

Раніше Новини.LIVE показували, як виглядає інклюзивне купе УЗ. Зокрема, в ньому більше простору для пасажирів. Також над верхнім місцем немає третьої полиці, що робить поїздку ще більш комфортною.

Також Новини.LIVE писали, чим дитячий вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Вони призначені для малюків віком від 0 до 8 років та їх батьків. На квитки також діють деякі пільги.