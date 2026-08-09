В УЗ пояснили, чому не можна заздалегідь повідомляти про затримки потягів

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Через закрите небо в Україні в рази стали популярнішими подорожі потягами Укрзалізниці. Проте нині країну накрила сильна спека, а ворог продовжує систематично атакувати інфраструктуру та рухомий склад перевізника. Зокрема, десятки потягів нині затримуються.

Про те, чому не можна заздалегідь повідомляти пасажирів про затримки, розповіла пресслужба Укрзалізниці у відповідь на дописи користувачів в Threads, передають Новини.LIVE.

Попередження про затримку рейсів УЗ

Одна з пасажирок поскаржилася на затримку рейсу з Перемишля до Києва. Вона поцікавилась, чому про те, що потяг запізнюється не можна повідомляти заздалегідь, хоча б за годину до запланованого часу прибуття.

"Ви ж мільйон відсотків розумієте, що потяг затримується раніше, зважаючи на те, що від кордону до Львова ну не 15 хвилин, зараз 10:06. Потяг має прибути о 10:15, а повідомлення про спізнення зʼявилось кілька хвилин тому", — написала вона.

В УЗ пояснили, що інформування пасажирів про запізнення поїздів здійснюється відповідно до чинних Правил перевезень та технологічних процесів.

"Інформація про зміну часу прибуття подається орієнтовно за 20 хвилин до часу прибуття поїзда за графіком. Це пов'язано з тим, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися", — зазначив перевізник.

В компанії додали, що поїзд може скоротити відставання, надолужити частину часу в дорозі або, навпаки, зіткнутися з новими обставинами, які вплинуть на графік.

Перевізник підкреслив, що попри постійні складнощі пасажирам надається максимально актуальна інформація, а не попередній прогноз, який вже може бути неточним.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця втрачає контроль над пасажирами. Зокрема, лише троє з десяти пасажирів електричок купують квитки або пред'являють пільгові документи, інші залишаються "невидимими". Через це перевізник не бачить реальної картини попиту, а також втрачає частину прибутку.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.