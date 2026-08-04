В США з'явиться новий Boeing MAX: чим вирізняється з-поміж інших

Літак Boeing 737 MAX 7. Фото: скриншот, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Федеральне управління цивільної авіації США надало довгоочікуваний дозвіл на експлуатацію літака Boeing 737 MAX 7. Його запуск була відкладено на 4 року.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

США з'явиться новий пасажирський Boeing

Зазначається, що цього разу компанія Boeing зіштовхнулася з більш суворим процесом сертифікації після двох катастроф літаків MAX 8 у 2018 та 2019 роках.

Управління ретельно перевірило всі системи на тлі інциденту у січні 2024 року. Тоді під час польоту на майже новому літаку MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines стався вибух панелі салону.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) вимагало від Boeing оновити програмне забезпечення системи управління польотом, системи оповіщення екіпажу та перепроктувати систему протиобледеніння двигунів.

Випробування Boeing 737 MAX 7 розпочалися у 2018 році і літак планували сертифікувати до кінця 2022 року, проте через ретельні перевірки його запуск відклали на кілька років.

Нині виробник розпочав підготовчі роботи для забезпечення перших поставок.

Чим унікальний Boeing 737 MAX 7

Модель літака MAX 7 розрахована на 135–160 пасажирських місць і має на 10 % більшу дальність польоту, ніж інші літаки серії MAX. ʼ

Першим замовником моделі 737 MAX 7 стала американська авіакомпанія Southwest Airlines. Проте у її поточному розкладі до березня 2027 року модель літака MAX 7 не передбачена.

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