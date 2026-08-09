В одній з країн ЄС посилили перевірки в аеропорту: до чого готуватись пасажирам

Аеропорт Мадрида. Фото: LOT. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Іспанія розширила перевірки для пасажирів, які прибувають з Іспанії. Відповідні обмеження діють у семи аеропортах країни. Тимчасовий посилений контроль буде діяти щонайменше до 7 вересня.

Про це повідомляє EFE з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іспанії, передає Новини.LIVE.

Посилені перевірки в аеропортах Іспанії

Зазначається, що посилений контроль почав діяти з 8 серпня в аеропортах:

Мадрида;

Барселони;

Малагу;

Севілью;

Більбао;

Аліканте;

Валенсію.

В МЗС зазначили, що додатково перевіряють громадян третіх країн. Прикордонники оглядають закордонний паспорт та вибірково перевіряють візу та дозвіл на проживання.

Пасажирів перевіряють після виходу з літака, коли вони прямують після посадки до зони контролю зовнішнього кордону. Додатковий контроль не поширюється на громадян Євросоюзу.

Якщо в прикордонників виникають сумніви у законності перебування пасажирі в Іспанії, його можуть супроводити до прикордонного пункту для додаткової перевірки. При виявленні порушень — мандрівнику можуть відмовити у в'їзді до країни.

Попередньо, відповідний контроль буде діяти до 00:00 7 вересня. Проте в МЗС попередили, тривалість перевірок можуть змінити залежно від обставин.

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