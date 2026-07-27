В ЄС запускають прямий рейс до світової столиці діамантів

Потяг Eurostar. Фото: Eurostar. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Новий маршрут в Європі дозволить мандрівникам уникнути пересадки в Брюсселі. Вже цієї зими міжнародна високошвидкісна залізнична служба "Eurostar" запускає перший прямий потяг з Лондона до Антверпена.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

Новий потяг у Європі

Зазначається, що з 14 грудня високошвидкісний поїзд буде здійснювати чотири щоденні прямі рейси з британського Лондона (Сент-Панкрас) до бельгійського портового міста Антверпен.

Потяги "Eurostar" вже з’єднують Лондон із Бельгією маршрутом до Брюсселя, проте пасажири, які бажають відвідати не лише столицю, а й Антверпен, змушені виходити на станції "Брюссель-Міді/Зуід", щоб пересісти на поїзд SNCB до станції "Антверпен-Централ".

Нині дорога з Лондона до Антверпена займає близько 3 годин 15 хвилин, а новий потяг скоротить час у дорозі до 2 годин 41 хвилини.

Чому варто відвідати Антверпен

Антверпен, який часто залишається в тіні Брюсселя чи Брюгге, відомий двома речами: модою та діамантами.

Місто відоме "Антверпенською шісткою", яка здобула славу в 1980-х і 1990-х роках. Зокрема, якщо хочете придбати стильний одяг від перспективних місцевих дизайнерів, вирушайте на вулиці Nationalestraat або Kammenstraat.

У Антверпені також знаходиться найбільший алмазний квартал у світі — через нього проходить близько 50 % світового обсягу необроблених алмазів для шліфування. Це ідеальна локація для тих, хто хоче доповнити свій новий образ блискучими прикрасами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Німеччині ввели нові обмеження. Пасажирам суворо забороняється вживати алкоголь на вокзалах. Порушників правил будуть негайно виводити з території вокзалу.

Також Новини.LIVE писали, що Nederlandse Spoorwegen встановив заборону для пасажирів. Зокрема, суворо забороняється ставити на сидіння сумки чи рюкзаки. Обмеження діють навіть у пустих вагонах.