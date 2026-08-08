УЗ готує нові зміни в додатку: що може змінитися для пасажирів

Пасажири їдуть у потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

У мобільному застосунку та на сайті Укрзалізниці можуть з’явитися спеціальні позначки для місць. У перевізника планують оцифровувати пасажирські перевезення на приміських поїздах.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у відповідь на дописи користувачів в Threads, передають Новини.LIVE.

Спеціальні позначки в додатку Укрзалізниці

Одна з мандрівниць поділилась досвідом купівлі квитків на регіональну електричку в Туреччині. Вона розповіла, що в застосунку доступні спеціальні позначки, які показують, хто буде сидіти поруч.

"Це зручно, коли бачиш, хто поряд сидить. Перед тим, як обрати місце, потрібно вказати свою стать: жінка, чоловік, вільне місце, обране місце", — поділилась вона.

В Укрзалізниці розповіли, що планують таке оновлення з лише часом. Перевізник додав, що цифровізація пасажирських перевезень нині в перспективі.

Думки користувачів щодо таких спеціальних позначок розділились. Зокрема, дехто вважає, що частина чоловіків буде спеціально купувати квитки поруч із жінками. Частина пасажирів впевнені, що такий підхід є сексизмом.

Інші користувачі переконані, що в тому випадку, якщо у країні жінка у громадському транспорті почувається у небезпеці — це проблема, яку не вирішують вказанням статі сусідів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що провідниця УЗ стала зіркою мережі. Пасажири похвалили її красу та доглянутість. Користувачі пишуть, що вона не лише привітна, а й ще тримає чистоту у вагоні.

Також Новини.LIVE показували, як виглядає інклюзивне купе УЗ. Зокрема, в ньому більше простору для пасажирів. Також над верхнім місцем немає третьої полиці, що робить поїздку ще більш комфортною.