Метро в Києві: яка станція є інженерним дивом

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Станція столичного метрополітену "Арсенальна" досі залишається найглибшою у Європі. Вона отримала таку назву через те, що розташована поруч із колишім заводом "Арсенал". Мало хто замислюється, чому станцію будували так глибоко.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на kyivmetrogram.

Чим унікальна станція метро "Арсенальна"

Київська "Арсенальна" офіційно отримує статус найглибшої станції метро в світі – 105,5 метрів. Чому ж станцію розташували так глибоко?

Перша причина полягає у тому, що правий берег Києва — це масивні високі пагорби і щоб поїзди могли безперервно і рівно проїхати під руслом річки на лівобережжя, лінію тунелю довелось прокладати дуже низько.

Оскільки "Арсенальна" стоїть на самісінькій вершині одного з таких пагорбів, інженерам довелось копати землю на понад сотню метрів вниз, щоб просто дістатися рівня колій.

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Проте мало хто здогадується, що була й стратегічна причина розбудови такої станції.

Її відкрили у 1960 році, в самий розпал ядерного протистояння США та СРСР. "Арсенальна" проєктувалась не лише для пасажирів — це був повноцінний ядерний бункер вищого класу захисту. Крім того, локація обрана не випадково — поруч розташований Урядовий квартал та потужний військовий завод Арсенал поблизу.

"Товщина ґрунту і спеціальні гермозатвори, величезні металеві двері, що перекривають тунелі, розраховані на те, щоб витримати удар атомної бомби та забезпечити еліту та працівників автономним укриттям", — розповів фахівець.

Проте через колосальний тиск землі та підземні води класичні методи будівництва тут не працювали і київські інженери здійснили справжню революцію. Проміжний вестибюль, який розташований між двома ескалаторами, не будували під землею.

"Цей величезний бетонний дзвін, який вважать три тисячі тон, повністю відлили на поверхні землі. І потім з-під нього почали рівномірно виймати ґрунт, і цей мегакупол під власною вагою почав опускатися вниз на проєктну глибину", — додав експерт.

Це інженерне диво пережило епоху і назавжди увійшло у світову історію архітектури.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.