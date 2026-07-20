"Шахед" атакує потяг: в УЗ пояснили, як врятувати своє життя

Евакуація з потягу. Фото: Укрзалізниця, Anatoliy Amelin. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Росія продовжує бити по залізниці. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена слідкувати за безпековою ситуацією та евакуйовувати пасажирів буквально серед поля. Кожному мандрівнику в Україні перед залізничною поїздкою варто пам'ятати правила, які допоможуть захистити себе й близьких.

Про це йдеться на офіційному сайті Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Що робити під час евакуації з потягу УЗ

Про підвищену небезпеку пасажирів попереджають провідники. Якщо вам потрібна допомога з дітьми при виході, заздалегідь про це попередьте працівників.

Під час безпекової зупинки потяга не створюючи тисняву, необхідно залишити вагон через найближчий вихід. Візьміть із собою лише найнеобхідніше — документи, ковдру та перекус. Габаритні та важкі речі залиште у вагоні.

За можливості, надайте допомогу пасажирам, які цього потребують. Виходячи вагона, пильнуйте зустрічні потяги та інші небезпеки на шляху з та до потягу.

Якщо ви мандруєте разом з дітьми, намагайтеся говорити із ними спокійним тоном, підбадьорюйте їх. Прихопіть їх собою їх улюблену іграшку чи смаколик.

Як діяти після виходу з потягу під час евакуації

Після виходу з вагона швидко пройдіть до укриття або відійдіть на безпечну відстань від вагона. Важливо розосередитись, адже скупчення пасажирів так само може стати мішенню для ворожого дрону.

Тримайте в полі зору провідника у сигнальному жилеті та уважно слідкуйте за його вказівками.

Якщо почуєте вибухи поблизу, ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами.

Як повертатись у вагон після евакуації

Про усунення загрози провідник повідомить голосовою вказівкою, мегафоном або свистком. Повертаючись у потяг, обережно перетинайте колії та пильнуйте зустрічні поїзди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця. Щоб скористатися безплатним проїздом, пасажиру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Крім того, пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам.

Також Новини.LIVE писали, що провідниця УЗ стала зіркою мережі. Пасажири похвалили її красу та доглянутість. Користувачі пишуть, що вона не лише привітна, а й ще тримає чистоту у вагоні.