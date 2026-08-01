Секретний лайфхак: як без доплат користуватись Wi-Fi в будь-якому аеропорту світу

Безкоштовний Wi-Fi в аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Після прибуття до нової країни багато мандрівників почуваються не впевнено. Проте доступ до інтернету суттєво спрощує комунікацію, мандрівники можуть вільно користуватися перекладачами та іншими корисними додатками. Мало хто знає, проте скористатися безкоштовним Wi-Fi можна у будь-якому аеропорті світу.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Як користуватися безкоштовним Wi-Fi у будь-якому аеропорту

Абсолютно кожен може без жодних доплат доєднатися до закритої мережі у всіх аеропортах. Щоб скористатися такою можливістю, треба внести в пошукову стрічку Google англійською "wireless password wifi airport" і обрати перше посилання.

Користувачу відкриється карта з усіма аеропортами світу. Оберіть той, у якому ви перебуваєте, чи через який плануєте свій маршрут. Натиснувши на іконку, з'явиться інформація із паролем від мережі Wi-Fi.

Пароль від Wi-Fi у аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі. Фото: скриншот

Проте варто врахувати, що в новій країні до купівлі sim-картки вам буде недоступний інтернет. Якщо ви часто мандруєте світом і не плануєте додатково витрачатись на зв'язок — краще заздалегідь збережіть пароль від аеропорту потрібної країни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, Emirates облаштує місця в економкласі унікальними підголівниками. Вони здатні підтримувати голову пасажира за допомогою спинки та гнучких крил з обох боків, запобігаючи її хитанню з боку в бік. Такої фішки немає у жодної іншої авіакомпанії.

Також Новини.LIVE писали, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи. Переможець обслужив за 2025 рік 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що в лондонському аеропорту "Гатвік" хочуть суттєво спростити життя пасажирам. Там перепарковувати їх автівки будуть роботизовані системи. Нововведення може запрацювати вже у серпні.