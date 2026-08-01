Регіональні поїзди возять повітря: чому Укрзалізниця втрачає пасажирів

Чоловік та жінка стоять спиної, вагон потягу. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Українці, які щодня їздять на роботу приміськими електричками, зіткнулися з несподіваною проблемою. Частину рейсів скасували, а на заміну прийшли регіональні поїзди з набагато вищими цінами. При цьому нові рейси часто курсують майже порожніми.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці на дописи користувачів в Threads, передають Новини.LIVE.

У чому суть проблеми

Мешканці Ірпеня поскаржилися, що зранку неможливо доїхати без пересадок, оскільки прибрали ранкову електричку. Це саме той рейс, яким користувалися пасажири, щоб дістатися Києва без зайвих зупинок. Подібна ситуація і з рейсами у зворотньому напрямку. Розрив між електричками зріс майже до двох годин. Вагони настільки переповнені, що люди їдуть, стоячи впритул одне до одного.

Допис користувача соціальної мережі Threads. Фото: скриншот.

Допис користувача соціальної мережі Threads. Фото: скриншот.

Чому вартість проїзду стала дорожчою

Укрзалізниця намагається вийти зі збитків приміських перевезень, замінюючи електрички регіональними поїздами. Це дозволяє встановлювати вищі тарифи. Проте ціноутворення для цих поїздів побудоване за принципом далекого сполучення. Де що довша поїздка — то дешевший кілометр шляху. Для коротких приміських маршрутів це працює навпаки і відлякує пасажирів.

Порожні вагони замість пасажиропотоку

За словами оглядача залізничної інфраструктури Олега Васильєва, через такі нововведення нові маршрути на Київщині курсують практично пустими. Не дивлячись навіть на те, що столичний регіон генерує один із найбільших пасажиропотоків країни. Багато місць лишаються вільними.

Ще одна проблема — кількість зупинок. Регіональний поїзд втрачає свою суть, якщо не зупиняється там, де є реальний попит.

Наприклад, новий поїзд сполученням "Київ — Коростень" не має зупинки на платформі Борщагівка, де традиційно значний пасажиропотік. А поїзд "Хмельницький — Київ" взагалі зупиняється лише у Вінниці, Калинівці, Козятині та Фастові. За таким розкладом це фактично поїзд класу Інтерсіті, а не регіональний.

Що відповіла Укрзалізниця

У компанії пояснюють ситуацію хронічною збитковістю приміських перевезень. Причина — громади не повністю відшкодовують вартість перевезень пільгових категорій пасажирів, а значна частина пасажирів взагалі їздить без квитків або відмовляється платити за проїзд. Через це компанія змушена шукати рішення, які дозволяють хоча б частково зменшити збитки, зберігаючи рух на маршрутах, де він потрібен людям. В Укрзалізниці наголосили, що неодноразово просили пасажирів оплачувати проїзд, але ситуація не покращилася, і рішення про зміни було нелегким, але вже воно ухвалене.

Що кажуть експерти та пасажири

За словами Васильєва, проблема не стільки в самій ідеї замінити збиткові електрички регіональними поїздами, скільки в помилковому підході до ціноутворення та плануванні маршрутів. Якщо Укрзалізниця перегляне тарифи на коротких дистанціях і поверне логічні зупинки там, де є реальний попит, це може залучити більше платоспроможних пасажирів, а не відштовхувати їх.

Коментарі під заявою компанії у соцмережах свідчать про неоднозначні настрої українців.

Коментарі користувачів соціальної мережі Threads. Фото: скриншот.

Нещодавно Новини.LIVE попереджали про можливі наслідки від збитків Укрзалізниці для пасажирів електричок. За оцінками експертів, лише троє з десяти мають квиток. Проблема фіксується також із чіткою валідацією пасажирів.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можна їхати без паперового квитка, придбаного в касі вокзалу. При такому варіанті квиток не підвантажується до додатку "Укрзалізниця". Навіть за наявності фото проїздного документу на телефоні, вам можуть відмовити у перевезенні.