Призведе до затримок сотень рейсів: в УЗ розставили всі крапки над "і" щодо зупинок

Пасажирка їде у потягу. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці — це зручно та доступно. Проте на деяких станціях передбачена лише коротка зупинка. Деякі пасажири скаржаться на те, що буквально не встигають сісти у свій вагон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис УЗ у соцмережі Threads.

Короткі зупинки потягів Укрзалізниці

Одна з пасажирок нагадала, що раніше потяги Укрзалізниці зупинялися щонайменше на 10 хвилин. Мандрівники встигали прогулятися вокзалом, купити поїсти та знайти свій вагон та місце.

Зараз же зупинки тривають всього кілька хвилин і двері у деяких вагонах можуть бути закритими. В таких умовах дуже легко пропустити свій потяг.

"В чому проблема зробити адекватні по часу зупинки потягу? Бо 2 хвилини це ж жесть якась. Не зі сторони тих хто має висадитись, а саме тих хто тільки починає подорож. Спочатку людина має якось визначити де захід, а де схід (з голови і хвоста реально зрозуміліше було)… потім почати бігти за потягом (іноді то не 8-9 вагонів, а всі 16+)?" — поскаржилась пасажирка.

В Укрзалізниці пояснили, що стоянка поїзда визначається графіком руху та технологічними потребами станції, а не бажанням "дати більше часу", а також кількістю посадки та висадки пасажирів.

"Якщо кожен поїзд чекатиме додаткові 5–10 хвилин, це призведе до каскадних затримок сотень інших рейсів. Пасажирам, які здійснюють посадку, рекомендується прибувати на вокзал завчасно та уважно слухати оголошення диктора", — додав перевізник.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що провідниця УЗ стала зіркою мережі. Пасажири похвалили її красу та доглянутість. Користувачі пишуть, що вона не лише привітна, а й ще тримає чистоту у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця втрачає контроль над пасажирами. Зокрема, лише троє з десяти пасажирів електричок купують квитки або пред'являють пільгові документи, інші залишаються "невидимими". Через це перевізник не бачить реальної картини попиту, а також втрачає частину прибутку.