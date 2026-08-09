Поїздки за кордон під наглядом: як ДПС визначатиме податкове резидентство

Державний кордон України, людина перевіряє папери. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Живете за кордоном, але регулярно приїжджаєте додому? Податкова може розцінити це як сигнал, що ваш зв'язок з Україною куди міцніший, ніж здається. Проте чи варто бігти виписуватися з квартири чи чекати раптових претензій від ДПС.

Як ви можете зацікавити податкову розповіли РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

За якими ознаками ви можете зацікавити податкову

За словами експертки, якщо людина заявляє про постійне проживання за кордоном, але при цьому регулярно повертається до України, кількість таких поїздок може розглядатися як свідчення тіснішого зв’язку з країною. Однак оцінка податкового статусу не обмежується лише даними прикордонників.

Для встановлення ваших життєвих інтересів ДПС враховує низку інших факторів:

Якщо сім’я мешкає разом із людиною за кордоном, це є вагомим аргументом на користь іноземного резидентства. Наявність працюючого бізнесу, офіційного працевлаштування або отримання доходів в Україні свідчитиме про зворотнє. Наявність власного або орендованого житла на території України.

Якщо я "випишусь" з місця реєстрації

Один із можливих способів зменшити увагу від української податкової — це дійсно зняття з реєстрації місця проживання. Проте експерти застерігають від необдуманих кроків. Адже це рішення тягне за собою суттєві наслідки. Зокрема необхідність інформувати банківські установи і підходить лише тим, хто справді не планує більше повертатися.

Також експерти розвіюють поширену оману щодо автоматичного обміну податковою інформацією. Якщо громадянин постійно проживає та працює разом із родиною в іншій країні, будучи її податковим резидентом, інформація про нього в межах міжнародного обміну взагалі не повинна передаватися Україні.

У разі виникнення сумнівів щодо власного податкового статусу, експерти радять читати закони.

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