Поїздка до Європи: без якого документу водіїв-чоловіків не випустять за кордон

Перевірка документів громадянина на кордоні. Фото: ДПСУ. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Українці стикаються з проблемами на кордоні через обмеження виїзду через війну. Зокрема, чоловіка не випустять за кордон, якщо у він перебуває у розшуку через порушення мобілізаційного законодавства. Усі заборони можна перевірити онлайн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Правила виїзду для чоловіків

Для в'їзду до Європи українцям необхідні внутрішній та біометричний закордонний паспорт. Документ має бути ще дійсний не менше трьох місяців з дати перетину кордону.

Також не зайвою буде оформити медичну страховку, її можна пред'явити прикордонника в електронному форматі.

В рамках безвізового режиму українцям необхідно мати при собі дійсний біометричний закордонний паспорт.

Без візи українцям можна легально перебувати на території Шенгенської зони до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Водії мають пред'явити на кордоні водійське посвідчення міжнародного зразка, діючий технічний паспорт на транспортний засіб, а також міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта.

Водночас під час війни для чоловіків 18–60 років діють окремі правила перетину кордону. Зокрема, для виїзду їм необхідний не лише чинний закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ з актуальним QR-кодом.

Обмеження на виїзд можна перевірити онлайн, у застосунку "Резерв+". Дозвіл на виїзд відображатиметься безпосередньо в системі.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці масово скаржаться на проблеми з перетином кордону Польщі. Від туристів вимагають наявність зворотного квитка або суми, еквівалентній його вартості. Відсутність документу є підставою відмовити у в'їзді на територію країни.

Також Новини.LIVE розповідали, яке майно конфіскують на кордоні та хто може ним розпоряджатися. Вилученню підлягає контрабанда, незадекларовані товари, підроблена продукція тощо. Ці речі можуть утилізувати, безплатно передати іншим особам або знищити.