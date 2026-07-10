Потяг УЗ Київ-Варшава: у скільки обійдеться поїздка у липні 2026 року

Потяг до Варшави. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

В Україні розпал літніх відпусток і придбати квитки на потяги Укрзалізниці майже нереально. Зокрема, один з найпопулярніших є маршрут з Києва до польської Варшави. Однієї з причин є те, що там розташовані два аеропорти, з яких зручно мандрувати по світу.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у липні 2026 року.

У скільки обійдеться поїздка потягом з Києва до Варшави

Придбати квитки до Варшави нині можна лише онлайн — через мобільний застосунок чи офіційний сайт Укрзалізниці. Пасажирам необхідно пройти авторизацію через Дія.Підпис.

Між Києвом та Варшавою щодня курсує потяг 067 К. Він відправляється з Києва о 19:36 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Поїзд прямує до станції Варшава Західна, куди прибуває о 09:43. Дорога займає 15 годин та 7 хвилин.

Купівля квитків на потяг Київ — Варшава. Фото: скриншот

За одне місце в RIC купе у липні 2026 року пасажиру доведеться віддати 5 798,33 грн.

Квитки стають доступними за 20 календарних днів до дати відправлення потяга, о 09:00. Щоб придбати потрібні квитки — краще бронювати їх якомога раніше, адже напрямок є доволі популярним.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 липня до 31 серпня київські школярі вже не матимуть пільг на проїзд у громадському транспорті. Безплатним він залишається лише під час навчального року — з 1 вересня до 30 червня.

Також Новини.LIVE розповідали, які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця. Щоб скористатися безплатним проїздом, пасажиру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Крім того, пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам.