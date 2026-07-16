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Головна Економіка Поїздка Плануйте виїзд заздалегідь: Ryanair назвав аеропорти Європи з найбільшими чергами

Плануйте виїзд заздалегідь: Ryanair назвав аеропорти Європи з найбільшими чергами

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 16:31
Систему в’їзду/виїзду (EES): Ryanair назвав аеропорти Європи, де виникає найбільше проблем
Пасажири реєструються на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE.

Бюджетна ірландська Ryanair попередила мандрівників про затримки в аеропортах. Пасажири зіштовхнуться з довгими чергами на паспортному контролі через систему в’їзду/виїзду ЄС (EES).

Про це повідомляє Daily Express, передає Новини.LIVE.

Затримки в аеропортах Європи

У виданні нагадали, що EES — це автоматизована цифрова система прикордонного контролю, яка використовується країнами ЄС та Шенгенської зони.

Вона замінює традиційне проставлення штампів у паспортах. Пасажири, які не є громадянами ЄС, під час в’їзду та виїзду у країни Шенгенської зони мають здати відбитки пальців та сфотографуватися. 

Наразі найбільш завантажені аеропорти у містах: 

Читайте також:
  • Лісабон;
  • Тенеріфе;
  • Мадрид;
  • Лансароте;
  • Аліканте;
  • Малага;
  • Мілан;
  • Верона;
  • Париж;
  • Берлін;
  • Кельн;
  • Франкфурт;
  • Краків;
  • Будапешт.

Ryanair закликав мандрівників заздалегідь планувати додатковий час на подорож, якщо вони прямують до або з країн, що не входять до Шенгенської зони, або здійснюють транзит через ці європейські аеропорти.

Головний операційний директор компанії  Ryanair Ніл МакМахон пояснив, що система EES не працює належним чином навіть через кілька місяців після запуску.

В компанії підтримують заклики держав-членів ЄС щодо термінового продовження терміну дії гнучких положень EES. Це дасть аеропортам та прикордонним органам час на вдосконалення інфраструктури, ремонт несправних пристроїв та наймання додаткового персоналу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Lufthansa запровадила додатковий збір. Нові правила поширюються на тарифи "Економ" та "Преміум-Економ". Вартість буде залежати від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

авіарейси аеропорти Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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