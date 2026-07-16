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Главная Экономика Поездка Планируйте поездку заранее: Ryanair назвал аэропорты Европы с самыми длинными очередями

Планируйте поездку заранее: Ryanair назвал аэропорты Европы с самыми длинными очередями

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 16:31
Система въезда/выезда (EES): Ryanair назвала аэропорты Европы, где возникает больше всего проблем
Пассажиры проходят регистрацию на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair предупредила путешественников о задержках в аэропортах. Пассажиры столкнутся с длинными очередями на паспортном контроле из-за системы въезда/выезда из ЕС (EES).

Об этом сообщает Daily Express, передает Новини.LIVE.

Задержки в аэропортах Европы

В издании напомнили, что EES — это автоматизированная цифровая система пограничного контроля, которая используется странами ЕС и Шенгенской зоны.

Она заменяет традиционную проставку штампов в паспортах. Пассажиры, не являющиеся гражданами ЕС, при въезде и выезде в страны Шенгенской зоны должны сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться.

В настоящее время наиболее загруженные аэропорты находятся в городах:

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  • Лиссабон;
  • Тенерифе;
  • Мадрид;
  • Лансароте;
  • Аликанте;
  • Малага;
  • Милан;
  • Верона;
  • Париж;
  • Берлин;
  • Кёльн;
  • Франкфурт;
  • Краков;
  • Будапешт.

Ryanair призвал путешественников заранее планировать дополнительное время на поездку, если они направляются в страны, не входящие в Шенгенскую зону, или из них, либо осуществляют транзит через эти европейские аэропорты.

Главный операционный директор компании Ryanair Нил МакМахон пояснил, что система EES не работает должным образом даже спустя несколько месяцев после запуска.

В компании поддерживают призывы государств-членов ЕС о срочном продлении срока действия гибких положений EES. Это даст аэропортам и пограничным органам время на совершенствование инфраструктуры, ремонт неисправных устройств и наем дополнительного персонала.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Lufthansa ввела дополнительный сбор. Новые правила распространяются на тарифы "Эконом" и "Премиум-Эконом". Стоимость будет зависеть от маршрута, места вылета и времени бронирования.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

авиарейсы аэропорты Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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