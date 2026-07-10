Метро Києва: які обмеження для пасажирів діють у липні 2026 року

Столичний метрополітен. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Одним з найдоступніших та найзручніших видів транспорту в Києві є метрополітен. Зокрема, його пасажирам не доводиться витрачати багато часу в заторах. Проте жителі та гості міста мають дотримуватись низки правил, інакше їх не пустять у підземку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Правила користування Київським метрополітеном.

Кого не впустять в метро Києва

Вхід дозволяється лише за наявності дійсного електронного квитка, зареєстрованого в автоматизованій системі обліку пасажирів (АСОП).

Проїзд можна оплатити банківською карткою чи платіжними пристроями з технологією безконтактної оплати PayPass, транспортною карткою чи qr-квитком.

Особи, які мають право на пільговий проїзд, мають мати при собі чинний документ. Якщо його термін закінчився, чи він належить іншій людині — пасажиру буде заборонений вхід.

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У метро також діють обмеження і якщо багаж може заважати іншим чи становити небезпеку — у поїзді буде відмовлено.

Зокрема, пасажирам суворо забороняється перевозити:

речі, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 200 сантиметрів; контейнери та клітки, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів; рулони діаметром понад 15 сантиметрів та довжиною понад 170 сантиметрів; довгомірні предмети (в тому числі дерева, рослина, садовий інвентар, риболовні снасті тощо) понад 220 сантиметрів; речі, в тому числі округлої форми, без засобів утримання, а також ті, що можуть забруднити або травмувати пасажирів, пошкодити або зіпсувати споруди, пристрої і обладнання метрополітену; пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні та їдкі речовини, газові та кисневі балони тварин (крім собак-поводирів), птахів без спеціальних контейнерів чи кліток; багаж на візках (за винятком сумок-візків, валіз та сумок на колесах, габаритні розміри яких за сумою вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 200 сантиметрів).

Обмеження також поширюються на тварин. У метро Києва не пустять пасажирів з дикими або екзотичними тваринами (змії, хижі птахи, мавпи, рептилії тощо), а також великими собаками (вище 45 см у холці), за винятком службових собак-поводирів.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні є категорії людей, які за законом можуть безплатно їздити громадським транспортом. Але на практиці трапляються випадки, коли пільговика відмовляються везти без грошей. Тому важливо знати, хто може не платити за проїзд улітку 2026 року та що робити, якщо це право порушують.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Міністерстві розвитку громад та територій розглядають запровадження монетизації транспортних пільг. За цією системою всі пасажири оплачуватимуть проїзд самостійно, а пільговики отримуватимуть грошову компенсацію від держави.