Одразу до 25 гривень: за який ще транспорт в Києві доведеться платити більше
На тлі майбутнього здорожчання поїздок в метро, трамваях та автобусах в Києві, ціни зростають і у маршрутках. Попри це, платоспроможні пасажири з більшою ймовірністю частіше обиратимуть маршрутки, адже проїзд в них буде більш вигідним.
Про це повідомляє громадська організація "Пасажири Києва", передає Новини.LIVE.
Здорожчання проїзду у маршрутках Києва
Пасажирів маршруток в столиці з сьогоднішнього дня попереджають про підвищення вартості проїзду. Зокрема, у маршрутці №241 доведеться платити 20 замість 10 гривень, а на деяких інших рейсах проїзд зросте з до 20 до 25 гривень.
"Тепер маємо ситуацію, коли разова поїздка в комунальному транспорті коштуватиме 30 гривень, а в маршрутках — 25 гривень. Очевидно, що з метою економії платоспроможні пасажири частіше обиратимуть маршрутки", — підкреслюють активісти.
Там переконані, що таке різке зростання тарифів принесе ще більше збитків у сфері комунального транспорту, натомість прибуток будуть отримувати приватні перевізники.
Активісти переконані, що після здорожчання комунальний транспорт "буде возити лише пільговиків, "зайців" та повітря".
Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 15 липня у Києві піднімуть ціну на проїзд у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах — квиток коштуватиме 30 гривень. Проте для деяких пасажирів продовжать діяти пільги.
Також Новини.LIVE писали, що з 1 липня в Україні змінилися правила користування громадським транспортом для деяких пасажирів. Одна категорія, яка раніше їздила безплатно, тимчасово втратить цю пільгу, але матиме можливість купувати проїзні квитки зі знижкою.
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