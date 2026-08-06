Один з популярних аеропортів Європи підготував приємний бонус для пасажирів

Безкоштовний автобус до аеропорту Лутон в Лондоні. Фото: LutonAirport/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Щоб заохотити пасажирів відмовитися від використання власних автомобілів, протягом усього серпня автобусні перевезення до термінала популярного аеропорту та з нього будуть повністю безкоштовними для всіх відпочивальників.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

Безкоштовний автобус до аеропорту

Аеропорт Лондон-Лутон у графстві Бедфордшир протягом усього дня забезпечуватиме курсування автобусів, які доставлятимуть пасажирів прямо до входу в аеропорт.

Така ініціатива була реалізована в рамках програми "Fly and Ride". Завдяки їй пасажири можуть безкоштовно користуватися низкою маршрутів компаній Arriva та Stagecoach.

Відповідна ініціатива доповнює нову програму Міністерства транспорту щодо безкоштовного літнього проїзду автобусом для дітей віком від 5 до 15 років в Англії. Завдяки їй цього літа всі члени сім’ї зможуть безкоштовно доїхати автобусом до аеропорту.

Деякі автобусні маршрути працюють цілодобово, а в Лутоні кілька з них курсують з інтервалом у сім хвилин, зокрема ті, що висаджують пасажирів безпосередньо біля входу в термінал.

Щоб безкоштовно дістатися до аеропорту, мандрівникам потрібно лише пред’явити дійсний роздрукований або електронний посадковий талон на рейс, що вилітає з аеропорту Лондон-Лутон у серпні.

Відповідна пропозиція діє на маршрутах Arriva № 101, X1, X2, X3, X4, A та Z.

Така можливість буде діяти до 31 серпня. Проте варто врахувати, що вона не поширюється на рейси компаній National Express та Greenline.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в лондонському аеропорту "Гатвік" хочуть суттєво спростити життя пасажирам. Там перепарковувати їх автівки будуть роботизовані системи. Нововведення може запрацювати вже у серпні.

Також Новини.LIVE писали, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи. Переможець обслужив за 2025 рік 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.