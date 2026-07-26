Не "Університет": яка станція є найглибшою у метро Харкова

Метро в Харкові. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Однією з візитівок Харкова є метрополітен, який є другим за величиною в Україні. Щодня його підземеллями добираються на роботи тисячі харків'ян та гостей міста. Крім того, стіни підземки щодня захищають від ворожих дронів, бомб та ракет.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про найглибшу станцію Харківського метрополітену.

Маловідомі факти про метро Харкова

Найглибшою станцією метро у Харкові є "Ярослава Мудрого", до квітня 2024 року вона була названа на честь російського письменника Олександра Пушкіна. Вона знаходиться на глибині 35 метрів між станціями "Київська" та "Університет".

Дизайн станції був оформлений під архітектуру палаців та театрів пушкінських часів. Її прикрашають білі мармурові стіни на тлі темно-сірих підлог, декоративні решітки вентиляції та позолочені світильники.

Попри стиль, на тлі дерусифікації та декомунізації станція змінила свою назву на честь величного князя Київської Русі Ярослава Мудрого. Вона також розташована поблизу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Ескалатор на станції нараховує 365 сходів, а його висота складає близько 30 метрів. За рахунок такої глибини в рази більше відчутніша акустика в підземці.

Маловідомим фактом є те, що підземелля цієї станції використовували для комерції. Зокрема, тут цілий рік зберігалася стабільна температура і можна було вирощувати гриби на продаж у будь-яку пору року. Там навіть розводили річкову рибу, проте проєкт став надто дорогим і його згорнули.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.

Також Новини.LIVE писали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.