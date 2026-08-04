Міста Європи стали доступнішими: Wizz Air анонсував блискавичну акцію

Акція на квитки від Wizz Air. Фото: Wizz Air, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Угорський лоукостер Wizz Air дарує нові знижки пасажирам. Компанія запустила нову одноденну акцію. Завдяки пропозиції мандрівники можуть зекономити на польотах до багатьох країн Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Акція Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю лише до кінця доби 4 серпня. Акція поширюється на рейси у період з 10 серпня по 10 грудня 2026 року. Вона також діє лише на індивідуальні бронювання (до 9 осіб).

Доступні акційні рейси до України аеропортів із цінами в один бік:

Варшава (WAW) – Піза (Італія) від 16 євро;

Варшава (WMI) – Пафос (Кіпр) від 25 євро;

Краків – Мілан (Італія) від 18 євро;

Сучава – Рим (Італія) від 26 євро;

Кишинів – Мілан (Італія) від 16 євро;

Будапешт – Кишинів (Молдова) від 26 євро.

У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів.

Сумка, рюкзак чи валіза мають вміщатися під переднім сидінням в літаку. У ціну квитків також не входить адміністративний збір.

Проте пасажири можуть скористатись додатковою послугою Wizz Priority, завдяки якій з собою можна взяти ще одну валізу розмірами до 55 x 40 x 23 см і вагою до 10 кг. Її ціна варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного напрямку.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.

Також Новини.LIVE писали, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи. Переможець обслужив за 2025 рік 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.