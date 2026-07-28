Метро на Виноградар: на якому етапі будівництво станцій "Варшавська" та "Мостицька"

Будівництво метро в Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

В Києві продовжується будівництво метрополітену на Виноградар. Компанія-підрядник Autostrada вже перейшла до нового етапу робіт. Раніше мер міста Віталій Кличко заявляв про те, що дві нові станції підземки можуть відкрити вже наступного року.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик зʼясувала, на якому етапі зараз будівництво нових станцій.

Метро на Виноградар

Компанія-виконавець Autostrada повідомила про те, що стартував новий цикл робіт. Зокрема, наразі метробудівці риють три котловани під водовідведення, тунель та каналізацію.

Також працівники проводять монолітні роботи з підземного переходу до майбутньої станції "Варшавська", там планується гідроізоляція та остоблення.

Мер Києва Віталій Кличко на початку цього літа в червні заявляв, що завершення будівництва підземки на Виноградарі, а саме майбутніх станцій "Варшавська" та "Мостицька" вже у 27-му році. Зокрема, за його словами, основні роботи будуть закінчені вже цього року.

Будівництво метро до Виноградара. Фото: Новини.LIVE

Розбудова метро в Києві.. Фото: Новини.LIVE

Будівництво метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Думки мешканців Виноградаря розділились. Зокрема, деяким киянам заважають будівельні роботи, вони скаржаться на пил та шум. Інші ж жителі готові терпіти незручності заради зручної інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.