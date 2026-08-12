Маловідома послуга в метро Києва: хто може скористатися без доплат

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Деякі мешканці та гості столиці потребують додаткової допомоги. В метрополітені Києва передбачена безкоштовна послуга супроводу для маломобільних пасажирів. Працівники підземки можуть супроводити під час поїздки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на kyivmetrogram.

Супровід у метро Києва

Послуга супроводу маломобільних пасажирів стосується не лише людей з травмами, а й батьків з дитячими візочками, жінок, які чекають на дитину, та кожного, кому складно пересуватися з через проблеми зі здоров'ям.

Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир розповів, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися за телефонами (044) 238-55-11) або 050-448-91-71) орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки.

Якщо ж ви вже знаходитеся на станції, можна попросити про супровід у чергового по станції. Він посадить вас в поїзд, передасть інформацію через поїздного диспетчера на суміжну станцію, куди ви прямуєте. Там вас зустріне інший черговий по станції і допоможе вийти із потягу та станції.

Крім того, на кожній станції розміщені інформаційні стенди, де натиснувши кнопку "Допомога", можна передати інформацію, що ви потребуєте супроводу. Черговий по станції до вас підійде і організує супровід.

Проте варто пам'ятати, що заздалегідь замовити супровід можна на час з 8 до 20.

Якщо не виходить звернутися завчасно — просто зверніться до працівника метрополітену безпосередньо на станції, і вам обов'язково допоможуть.

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